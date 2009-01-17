Медведев: Аккредитив может стать альтернативой газовому консорциуму

Поставки газа из России в Европу через украинскую территорию могут быть гарантированы с помощью безотзывного аккредитива, открытого в одном из крупнейших европейских банков, сообщил президент РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции в субботу по итогам газовой конференции в Москве, сообщает РИА Новости.

"Сегодня была предложена другая - простая форма, а именно безотзывный аккредитив, выставленный в первоклассном банке одной из европейских стран с частичным покрытием, которое предоставит украинская сторона. Если банк откроет без покрытия, будет совсем хорошо. Основанием для списания денег будет обращение российской компании-поставщика газа, подтвержденное группой наблюдателей, которую мы сформировали с участием Евросоюза о несанкционированном отборе газа", - сказал Медведев.

Россия готова оказать Украине помощь в получении банковского аккредитива в размере 1 млрд. долл., добавил Д.Медведев.