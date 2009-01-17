Медведев: России нужны гарантии

Россия должна получить от Украины гарантии не в отношении технологического газа, а в отношении всего газа, который запущен в трубу, заявил президент РФ Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

"Наши украинские друзья говорят о том, что им необходим объем технологического газа 21 миллион кубических метров в день. Это небольшой объем. Но проблема заключается в том, что мы должны получить гарантии не в отношении технологического газа, а в отношении всего газа, который запущен в трубу, потому что в целом газотранспортная система рассчитана на определенную мощность, и мы должны быть уверены в том, что та часть газа, которая попадет в трубу, дойдет до европейских потребителей, а не будет использована для внутренних нужд", - заявил Медведев на пресс-конференции по итогам газовой конференции в Москве.

"Поэтому вопрос сегодня состоит именно в этом, а не в передаче технологического газа", - добавил глава государства.

Он отметил, что газ, как бы он ни назывался, технологический или другой, это все равно газ, а не что-то особенное, но он необходим для того, чтобы система функционировала в нормальном режиме.

Для того, чтобы создать необходимое давление в газотранспортной системе, требуется не 21 миллион кубических метров, а больше, сказал Медведев.

"Речь идет об объемах, превышающих 100 миллионов кубических метров", - сообщил он.