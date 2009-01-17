Европа ждет газ

Европейские корпорации рассчитывают в течение субботы-воскресенья окончательно договориться с "Газпромом" о разрешении газового кризиса, сообщается в пресс-релизе компании E.ON Ruhrgas, передает РИА Новости.

Совместное предложение иностранных газовых компаний вместе с компанией OMV/EconGas было направлено "Газпрому" после встречи 16 января в Берлине премьер-министра РФ Владимира Путина с руководством компаний ENI, E.ON Ruhrgas, GDF SUEZ.

Речь идет о "немедленном возобновлении российского газа в Европу через Украину". Предложение "Газпрому" отвечает всем требованиям украинского "Нафтогаза" и на короткий период времени, давая возможность "Газпрому" и "Нафтогазу" достичь двусторонних договоренностей, говорится в пресс-релизе.

Над предложением работали европейские компании сообща, чтобы как можно оперативно найти выход из газового кризиса. В течение этих выходных дней европейские компании готовы окончательно договориться с "Гаспромом", чтобы прийти к окончательной договоренности, говорится в пресс-релизе.