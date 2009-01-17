России газовые посредники не нужны

Россия может торговать с Украиной газом без посредников, заявил президент РФ Дмитрий Медведєв, сообщает РИА Новости.

"Я считаю, что мы с нашими украинскими партнерами можем торговать без всяких посредников, особенно без посредников, вызывающих большие сомнения у украинской общественности, да и не только украинской", - сказал Медведев на пресс-конференции по итогам газовой конференции в Москве.

По его словам, не секрет, что на участие известного посредника (РосУкрЭнерго) достаточно жестко настаивала украинская сторона.

"Какова будет ее позиция в этой ситуации, я не знаю. Проблема заключается в том, что некоторые участники переговоров отстаивали необходимость сохранения посредников и ссылались на инструкции, полученные наверху. А другая часть переговорщиков говорила, что эти посредники - абсолютное зло, которое подлежит безусловному и немедленному истреблению. Наша позиция проста - нам посредники не нужны. Даже в рамках соответствующей компании российская сторона, как вы знаете, была представлена крупнейшим газовым концерном", - сказал президент.