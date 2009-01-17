Президет РФ: Цена на газ может снизиться в 2-2,5 раза

Цена на газ для стран-получателей в течение года может снизится в 2-2,5 раза по сравнению с нынешней, с учетом цены на нефть, заявил президент России Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости..

"Чем хороши европейские цены? Они хороши тем, что если сегодня они кажутся, может быть, достаточно высокими, то с учетом динамики цен на нефть в течение года они будут снижаться и снижаться довольно серьезно. Если мы фиксируем цену, неважно какую, 250-300 долларов, то до конца года цена будет платиться, но мы видим, какая цена, какая динамика цен на нефть - соответственно, расчет формулы цены на газ будет отставать по известным технологическим причинам, но в конечном счете придет к тому, что цены на газ будут существенно ниже, чем они есть сегодня, в два, может быть в 2,5 раза раза ниже", - сказал Медведев на пресс-конференции по итогам международной конференции по газу в Москве в субботу.

По его словам, по такой схеме работает весь мир, и так Россия будет работать с украинскими партнерами.