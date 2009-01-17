Медведев уверен: вопрос транзита газа скоро решат

Дмитрий Медведев уверен, что вопрос транзита газа через Украину все-таки будет решен в ближайшее время, сообщает РИА Новости..

"Я уверен, что мы в ближайшее время решим вопрос транзита, но, конечно, нам нужно решить и вопрос цен на газ для Украины, а для этого нам нужно сесть за стол переговоров и действительно открыто посмотреть правде в глаза, посмотреть на то, как складывается цена, использовать европейскую формулу цены, найти приемлемый механизм обеспечения интересов и подписать соответствующее соглашение", - сказал Медведев на пресс-конференции по итогам Международной газовой конференции в Москве.

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ рассчитывает, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО уполномочена вести газовые переговоры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Москве после завершения «газового» саммита.

«Я искренне рассчитываю на то, что присутствующая на нашей встрече премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО имеет все необходимые мандаты для того, чтобы представлять Украину», - сказал Президент РФ.

Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что должность премьер-министра всегда дает возможность «совершать определенные действия»

«Я надеюсь, что и сегодня это так и никакие полномочия для премьер-министра Украины не урезаны и не ограничены», - подчеркнул он.

В то же время Д.МЕДВЕДЕВ напомнил, что в ходе телефонных переговоров Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивал, что позиция Президента и премьера Украины по газовому вопросу абсолютно идентична.

"Газпром" рассчитывает, что после окончания переговоров по поводу транзита и поставок российского газа в Украину на уровне премьер-министров двух стран Владимира Путина и Юлии Тимошенко обсуждение этой темы будет продолжено председателем правления ОАО "Газпром" Алексеем Миллером и главой НАК "Нафтогаз Украина" Олегом Дубиной.

"Мы это ожидаем", - заявил журналистам в субботу официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов по итогам международной газовой конференции в Кремле.

Отвечая на вопрос журналистов, обладают ли компании соответствующими мандатами от руководства своих стран, Куприянов заявил: "У нас есть". Что же касается украинской стороны, то представитель "Газпрома" не располагает соответствующей информацией.