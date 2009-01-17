Путин и Тимошенко продолжат переговоры

Премьер-министры России и Украины продолжат переговоры о транзите российского газа в Европу, сообщил президент РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции в субботу по итогам газовой конференции в Москве, сообщает РИА Новости..

"Мы говорили о том, каким образом можно было бы достичь решения и перейти к немедленному возобновлению поставок российского газа в Европу. Эти переговоры продолжатся с участием России и Украины, их будут проводить председатель правительства РФ Владимир Путин и Украины - Тимошенко", - сказал Медведев.

Сегодня премьеры уже провели встречу с глазу на глаз в зале переговоров Белого дома. Затем В.Путин и Ю.Тимошенко вместе приехали в Кремль на газовый саммит.

Между тем представители "Газпрома" уже заявили, что новый контракт по поставкам газа с Украиной будет подписан сегодня до конца дня.