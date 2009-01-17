Украина готова внести предоплату
18:58, 17 января 2009Энергетика
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Говорит Медведев
Украина выразила готовность осуществить предоплату за ряд позиций по газу, сообщил Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ.
Как сообщает РИА “Новости”, на пресс-конференции по итогам газовой конференции в Москве он сказал: "Наши украинские партнеры выразили намерение осуществить предоплату за ряд позиций. Что же, это хорошо, мы это приветствуем. Надо будет установить определенные нюансы, конкретные позиции обсудить".
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