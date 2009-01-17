Россия не отказывается от транзита газа через Украину

Строительство обходных трубопроводов не означает, что украинская газотранспортная система не будет использоваться для транзита газа в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ по итогам «газового» саммита.

«Это не значит, что мы должны отказаться от транспортирования газа через существующую транзитную систему, в том числе Украину, наоборот, мы должны извлечь всевозможные уроки из того, что произошло, и создать и двухсторонний механизм, предотвращающий конфликты, и многосторонний», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

В то же время он отметил, что заинтересованные страны должны думать о диверсификации поставок энергоносителей, даже несмотря на то, что происходит сегодня в вопросе транзита газа.

По его словам, именно для этого планируется построить газопроводы «Северный поток» и «Южный поток».

«Они позволят обеспечить гораздо лучшую энергобезопасность для европейских потребителей, потому что одна труба хорошо, но несколько труб все таки лучше», - сказал Президент РФ, отметив, что вопрос не только в конфликтах между странами, но и в технологических причинах.

Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что заинтересованные страны должны продолжать заниматься строительством новых газопроводов для доставки газа в Европу.

Он отметил, что Россия обязана поставлять газ европейским потребителям качественно и в срок, независимо от политической конъюнктуры и того, кто находится у власти в том или ином государстве.