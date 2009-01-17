Россия готова перейти на европейские цены на транзит

Россия готова немедленно перейти к европейской цене транзита газа через Украину при условии перехода на европейскую формулу цены за газ

Об этом заявил премьер-министр Владимир Путин на встрече с главными редакторами ведущих немецких СМИ, передате радио Эхо Москвы.

В беседе с немецкими журналистами в субботу российский премьер заявил: "РФ понесла огромный политический ущерб в связи с действиями украинской стороны в вопросе газа, но у нас, у России, к сожалению, нет выбора".