Аккредитив может стать альтернативой газовому консорциуму

Поставки газа из России в Европу через украинскую территорию могут быть гарантированы с помощью безотзывного аккредитива, открытого в одном из крупнейших европейских банков, сообщил президент РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции в субботу по итогам газовой конференции в Москве, сообщает РИА Новости.

"Сегодня была предложена другая - простая форма, а именно безотзывный аккредитив, выставленный в первоклассном банке одной из европейских стран с частичным покрытием, которое предоставит украинская сторона. Если банк откроет без покрытия, будет совсем хорошо. Основанием для списания денег будет обращение российской компании-поставщика газа, подтвержденное группой наблюдателей, которую мы сформировали с участием Евросоюза о несанкционированном отборе газа", - сказал Медведев.

Россия готова оказать Украине помощь в получении банковского аккредитива в размере 1 миллиарда долларов, такой аккредитив может стать альтернативой идее создания консорциума по закупке технологического газа для Киева, сообщил президент РФ Дмитрий Медведев.

"Какие доли будут у участников (консорциума), будет зависеть от того, как эти участники договорятся", - сказал Медведев на пресс-конференции по итогам Международной газовой конференции в Москве.

"Если идея консорциума не сработает, то в качестве альтернативы вполне разумным, я считаю, возможно было бы использовать аккредитив, это простой инструмент, понятный и даже не требующий выставления государственных гарантий покрытия этого аккредитива", - сказал президент.

"Вопрос в том, смогут ли наши украинские партнеры договориться об этом с одним из европейских банков, если у них будут какие-то затруднения, то мы готовы им помочь, в том числе и в переговорах", - сказал он.

"Та обеспечительная масса, которая потребуется, на Украине присутствует, у Украины достаточное количество возможностей, чтобы покрыть аккредитив на весьма скромную сумму, а этой суммой, на мой взгляд, может быть сумма порядка где-то миллиард долларов", - заявил Медведев.

По его словам, речь идет о госгарантиях, которые могли бы обеспечить интересы российских поставщиков газа.

"Идея (о госгарантиях) была высказана в ходе телефонного разговора с президентом Украины Виктором Андреевичем Ющенко", - добавил президент РФ.