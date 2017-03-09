США выделили под добычу нефти и газа 300 тысяч квадратных километров шельфа

Как говорится в выпущенном ведомством пресс-релизе, общая площадь предложенных в аренду участков оставит 73 млн акров, что составляет 295,4 тыс. кв. км, передает РБК.

Выделенные участки расположены вдоль побережья штатов Техас, Луизиана, Миссисипи, Алабама и Флорида.

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«Открытие большого количества федеральных земель и вод для бурения нефтяных и газовых скважин — это один из краеугольных камней плана президента Дональда Трампа, который сделает США энергетически независимой державой», — приводит пресс-служба слова главы ведомства Райана Зинке.

В результате разработки новых месторождений США получат от 0,2 до 1,1 млрд баррелей нефти и до 118 млрд куб. м природного газа. Сдача в аренду территории запланирована на 16 августа.

Всего власти предложат взять в аренду 13 725 участков, находящихся в федеральной собственности, расположенных на расстоянии до 230 миль от берега и на глубинах от трех до 3400 метров.

Сдача в аренду этих участков станет первым этапом большой программы по разработке континентального шельфа, рассчитанной на 2017-2022 годы. Всего планируется провести десять кампаний по сдаче в аренду участков в Мексиканском заливе, по две в год.

Предыдущая администрация Барака Обамы активно ограничивала бурение на федеральных землях. Одно из ключевых предвыборных обещаний Дональда Трампа касалось смягчения регулирования энергетического сектора.