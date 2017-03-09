Нефть слабо дорожает после резкого снижения накануне

Цены на нефть выросли утром в четверг после резкого снижения по итогам предыдущей сессии благодаря сильной приверженности добытчиков пакту ОПЕК, но дальнейший рост сдержало увеличение запасов сырья в США.

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Сегодня утром фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,81 процента до $53,54 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $50,60, на 0,64 процента выше предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

На стороне нефти – сокращение добычи ОПЕК и не входящими в картель государствами, включая Россию, договорившимися о снижении производства примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки в первой половине 2017 года.

Министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук сообщил в среду о внеплановом сокращении добычи странами ОПЕК, отметив, что соблюдение пакта членами нефтекартеля достигло 140 процентов в феврале. Добытчики вне клуба, по словам аль-Марзука, выполнили условия сделки на 50-60 процентов.

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Следующее заседание министров стран ОПЕК и не входящих в картель государств, на котором им предстоит оценить ситуацию по исполнению соглашения, должно пройти 26 марта в Кувейте.

По мнению Майкла Маккарти из CMC Markets, рост цен на нефть в четверг может носить кратковременный характер.

"Среди факторов (довлеющих над котировками) – укрепление доллара на фоне (ожиданий) повышения ставок ФРС", – сказал Маккарти.

Превысивший прогнозы рост запасов сырья в США также сыграл против нефти.

Запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 3 марта, на 8,2 миллиона баррелей до 528,39 миллиона баррелей, тогда как аналитики предрекали увеличение на 2 миллиона баррелей в сутки, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.