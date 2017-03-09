В Еврокомиссии рассказали о завершающей стадии антимонопольного расследования против "Газпрома"

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщила член Еврокомиссии Маргарет Вестагер.

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Она подчеркнула, что само по себе расследование, инициированное несколько лет назад, находится на завершающей стадии.

«И сейчас задача в том, чтобы оценить, как нам обеспечить свободной поток газа, как обеспечить рыночное ценообразование на топливо, а также правильно оценить и среагировать на попытки «Газпрома» взять на себя некоторые инфраструктурные обязательства, - пояснила представитель Еврокомиссии. - Мы на финальной стадии обсуждения дела. Сейчас нужно обсудить с участниками рынка, как они видят условия выполнения контрактов на поставку газа. То есть сейчас мы собираем мнения и ждем их реакции».

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз инициировал расследование в отношении монопольного положения российского «Газпрома» на европейском рынке в 2014 году. Одновременно такое же расследование было инициировано в Украине, для которой «Газпром» на протяжении десятков лет оставался единственный поставщиком газа.

В данный момент ключевыми темами дискуссии в отношении «Газпрома» являются строительство второй ветки газопровода «Северный поток» и участие российского холдинга в наполнении немецкого газопровода OPAL. В 2016 году Еврокомиссия приняла решение о предоставлении «Газпрому» дополнительного доступа к 30% мощностей газопровода OPAL (при уже имеющихся 50%), что позволит объединить мощности «Северного потока» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы в обход Украины. Данное решение было опротестовано в суде Евросоюза польской нефтегазовой компанией PGNiG. Основным мотивом для оспаривания стали расчеты специалистов, согласно которым запуск «Северного потока – 2» и использование OPAL на полную мощность позволят «Газпрому» перейти на альтернативные маршруты доставки топлива. При этом ключевые страны – транзитеры газа (Украина, Польша, Словакия и Венгрия) понесут большие финансовые потери.