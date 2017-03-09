Стоимость Brent впервые с декабря упала ниже $52, WTI - ниже $50

Нефть продолжает дешеветь на торгах в четверг - цена Brent опустилась ниже 52 долларов за баррель, WTI - ниже 50 долларов за баррель впервые с декабря 2016 года, сообщает Прайм.

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"По состоянию на 12:40 цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 1,81% - до 49,37 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent теряла 1,68% - до 52,23 доллара за баррель, позже цена контрактов опустилась ниже 52 долларов и на 12:58 фьючерсы торговались на уровне 51,67 доллара.

"Котировки нефти отыгрывают данные Минэнерго США о резком росте коммерческих запасов сырья в стране, опубликованные в среду. На этой статистике цены на нефть рухнули более чем на 5%", - подчеркивает издание.