Украина выйдет из «газовой войны» с минимальными потерями?..

Похоже, что Украина выйдет из «газовой» ситуации с минимальными потерями. Такой вывод можно сделать из результатов договоренностей, достигнутых делегациями двух стран во главе с премьер-министрами Украины Юлией ТИМОШЕНКО и Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ в ночь на 18 января. Эти переговоры, которые планировалось провести перед московской газовой конференцией с учетом опоздания Владимира ПУТИНА на встречу почти на полтора часа, по его же предложению решили провести после окончания саммита.

Между тем, несмотря на то, что конференция прошла практически безрезультатно, украинско-российские переговоры, которые в течение более пяти часов проходили то в формате тет-а-тет на уровне премьеров, то в расширенном составе делегаций, все же дали результаты, причем и для Европы, и для Украины.

Фактически удалось договориться о возобновлении транзита газа в страны Евросоюза и поставках в Украину, не «в очередь», как предлагалось ранее российской стороной, а параллельно.

Согласно достигнутым договоренностям, все документы должны быть подготовлены «Газпромом» и «Нафтогазом» за воскресенье, 18 января, и в понедельник их планируется подписать в Москве.

«После подписания всех документов по транзиту газа, по покупке газа будут возобновлены все потоки транзита газа в Европу», - заявила Юлия ТИМОШЕНКО в совместном с Владимиром ПУТИНЫМ заявлении, сделанном после окончания переговоров, около 2-часов ночи 18 января (мск).

В свою очередь Владимир ПУТИН сообщил о достижении договоренности по переходу в 2009 году на европейскую формулу определения цены газа для Украины и о предоставлении 20-процентной скидки при условии сохранения размера ставки транзита на уровне 2008 года - 1,7 долл. за 1 тыс м. куб. на 100 км. С 2010 года, отметил российский премьер, цена на газ и размер тарифа на транзит будут на уровне европейских расценок.

Вместе с этим, назвать величину сегодняшней европейской цены на газ, как и размер ставки на транзит, довольно сложно, если не невозможно. В то же время, по некоторым данным, с расчетом на дальнейшее снижения цены на газ, о чем говорил президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, и с учетом цены на мазут, средняя цена газа для Украины в 2009 году может составить порядка 250 долларов за 1 тыс. м. куб.

Таким образом, учитывая неизменность тарифа на транзит, стороны практически вышли на вариант, предлагаемый Россией 31 декабря.

Кроме того, была договоренность о переходе на европейскую цену на газ и тариф транзита уже с 2010 года.

Также, по некоторым данным, исходя из договоренностей, практически «в корзину» попали планы по созданию консорциума для обеспечения поставок и транзита российского газа, а также открытие безотзывного аккредитива в одном из европейских банков для обеспечения гарантий оплаты технологического газа.

Следует отметить, что достигнутыми договоренностями, особенно в части перехода на европейские цены на газ с 2010 года, может быть не удовлетворен Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, который на днях заявлял о неразумности перехода на рыночные цены в течение года. «Не будет продуманным шагом, если в режиме рыночных отношений из-за позиции одной из сторон мы будем рассматривать ситуацию, когда к рыночному статусу мы… можем перейти за 365 дней… Теоретически и практически это можно сделать, дорогой будет плата обеих участников», - сказал Президент на пресс-конференции 13 января. И при этом В.ЮЩЕНКО настаивает на увеличении размера тарифа на транзит газа в 2009 году.

Секретариат Президента пока не прокомментировал договоренность премьеров Украины и России. Возможно, мнение В.ЮЩЕНКО будет озвучено либо в воскресенье вечером, либо в понедельник, когда в Москве, если конечно не возникнет каких-то новых проблем, будут представлены к подписанию документы, подготовленные «Нафтогазом» и Газпромом», исходя из которых будет ясен размер цены на газ для Украины в 2009 году.

Кроме того, на сегодняшний день непонятно, что будет с так называемым долгом «Нафтогаза» RosUkrEnergo. RUE с целью обеспечения интересов европейских потребителей газа подала иск в Арбитражный cуд Торговой палаты Стокгольма о взыскании долга в размере 614 млн. долларов с "Нафтогаза " за поставленный природный газ и иск с требованием обязать НАК обеспечить транзит газа для экспортных поставок по соответствующим контрактам.

Также не ясно, станет ли «Газпром» требовать с «Нафтогаза» 1,1 млрд долл., недополученных за газ, который не был поставлен европейским потребителям в 2009 году, по версии Москвы, по вине украинской стороны.

Юрий ДОЩАТОВ (УНИАН)