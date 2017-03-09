Украина занимает первое место в Европе по запасам газа в хранилищах - "Нафтогаз"

Украина среди остальных стран Европы, по состоянию на 5 марта 2017 года, располагает наибольшими запасами природного газа в подземных газовых хранилищах – 8,216 миллиарда кубометров. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает пресс-служба национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины".

"На начало весны в наших подземных хранилищах газа мы имеем крупнейшие запасы в Европе", - говорится в сообщении.

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В частности, по состоянию на 5 марта 2017 года запасы газа в Украине составляли 8,216 миллиарда кубометров, тогда как, например, в Германии они были равны 6,338 миллиарда кубометров, в Италии – 7,572 миллиарда кубометров, во Франции – 3,124 миллиарда кубометров.

"Это лишнее свидетельство того, что мы были готовы и к более холодной зиме, и к морозному марту. Еще один отопительный сезон завершаем без закупок у "Газпрома" (уже 468 дней)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2016 года правительство утвердило график подготовки Украины к отопительному сезону, а также определило объемы запасов топлива для обеспечения потребителей теплом и электроэнергией. В частности, запасы газа в подземных хранилищах должны составлять не менее 17 миллиардов кубометров. При этом, по оценкам НАК "Нафтогаз Украины", запас газа в 14,5 миллиарда кубометров являлся достаточным для прохождения отопительного сезона.

В отопительный сезон 2016-2017 годов Украина вошла с запасами "голубого" топлива на уровне 14,7 миллиарда кубометров. По данным "Укртрансгаза", к 7 марта, эта запасы сократились до 8,188 миллиарда кубометров.

Начиная с ноября 2015 года, Украина не покупает газ у российского монополиста – компании "Газпром", а добывает "голубое" топливо самостоятельно, а также импортирует его из стран ЕС.