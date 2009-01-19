Яценюк: создание газового консорциума выгодно для Украины

Народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК (“Наша Украина – Народная самооборона”) считает, что создание газового консорциума при определенных условиях может быть экономически выгодным для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в пятницу вечером на канале “Интер”.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что “модель, при которой Украинское государство владеет абсолютным контрольным пакетом акций в таком консорциуме, модель, по которой Украинское государство будет иметь доступ к газу как к ресурсу в России, - к своему газу в своих скважинах на его территории и к конечным потребителям, находящимся на территории Европы, является экономически обоснованной”. По его словам, при таких условиях консорциум необходимо создавать.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что идея создания газового консорциума неоднозначно воспринимается в украинском обществе. В то же время он добавил, что “нельзя держаться за трубу, как за такую вещь, которая является в некоторой степени святой коровой”. По его словам, необходимо создавать консорциум, где 51% газотранспортной системы должно остаться в собственности Украины. Он добавил, что, в то же время, Украина должна иметь активы в российском “Газпроме”, а от Европы получить доступ к системе энергетической безопасности.

А.ЯЦЕНЮК считает, что такой подход был бы в интересах Украины. В то же время, добавляет он, “но не в сегодняшней чрезмерной политизации, когда эту вещь будут использовать только для одного – для изменения геополитических акцентов, а не для реального заработка Украинского государства”. Он подчеркнул, что Украина не должна быть “вассалом для одних или других” при решении вопросов, а выходить сугубо из собственных национальных интересов.

Как сообщал УНИАН, Россия, в частности, предлагает создать консорциум для закупки технологического газа, чтобы разделить риски за транзит, заявил во время телефонной пресс-конференции пресс-секретарь российского премьер-министра Дмитрий ПЕСКОВ.

“Россия не готова брать на себя все риски за снабжение, а поэтому предложила партнерам разделить их”, - сказал он.

По словам Д.ПЕСКОВА, такой консорциум можно создать достаточно быстро. При этом он сообщил, что в ближайшее время “Газпром” предложит присоединиться к консорциуму крупным европейским газовым компаниям, в частности E.On и Ruhrgas.

“Газ будет принадлежать консорциуму, и это будет своего рода гарантией, что он не будет украден из трубы”, - сказал пресс-секретарь российского премьера.

“Если консорциум будет создан, то цену (газа) можно будет согласовать за несколько часов”, - сказал Д.ПЕСКОВ.

С инициативой передать Украине технологический газ от имени Международного консорциума европейских стран выступил Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ.