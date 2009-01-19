«РосУкрЭнерго» с 2005 г. дотировала Украину на 5 млрд. долл.

Совладелец «РосУкрЭнерго» Дмитрий ФИРТАШ утверждает, что с 2005 года и по сегодняшний день эта компания дотировала Украину на 5 млрд. долл.

Об этом он заявил в пятницу вечером в эфире телеканала «Интер».

По словам Д.ФИРТАША, «РосУкрЭнерго» работает успешно и абсолютно «нормально» - закупает 62 млрд. кубометров среднеазиатского газа у «Газпрома» и имеет возможность для резерва закупать 17 млрд. кубометров российского газа.

Причем, отметил он, Украине газ продавался с учетом роста цены на нефть в 2008 году на очень выгодных условиях, поскольку «РосУкрЭнерго» закупал газ у «Газпрома» лишь на 1 долл. за 1 тыс. кубометров дороже, чем Россия закупала этот газ в Средней Азии.

Д.ФИРТАШ сообщил, что, кроме Украины, «РосУкрЭнерго» продавало газ Румынии, Польше, Венгрии, Чехии и Словакии, а Украина для компании - «это один эпизод, и не очень удачный».

«Я сумел заработать денег себе и смог создать схему, которой я дотировал Украину. За три года работы «РосУкрЭнерго» - 2005-2008 гг. – продотировало 5 млрд. долл. …Мы с вами, господа, получали удовольствие, и за эту свадьбу, за этот стол, за эту пьянку платила Европа».

Как сообщал УНИАН, в июле 2004 года дочерние компании «Газпромбанк» (Россия) и Raiffeisen создали «РосУкрЭнерго» с регистрацией в Швейцарии для поставки туркменского газа в Украину до 2028 года.

50% акций этой компании принадлежит ОАО "Газпром", еще 50% акций - CentraGas Holding AG (Австрия), бенефициарами которой являются украинские бизнесмены Д.ФИРТАШ (90% акций) и Иван ФУРСИН (10% акций).