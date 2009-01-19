Тимошенко в первой половине дня вылетит в Москву

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в понедельник в первой половине дня вылетит в Москву, где, как ожидается, будут подписаны документы, оформляющие договоренности России и Украины в газовой сфере. Об этом сообщила пресс-секретарь главы украинского правительства Марина Сорока.

"ТИМОШЕНКО планирует (ехать в Москву)", - сказала М.СОРОКА.

Как сообщал УНИАН, договоренность по цене на газ для Украины и транзитном тарифе была достигнута на переговорах премьеров РФ и Украины, которые завершились в ночь на воскресенье в Москве. Ю.ТИМОШЕНКО и Владимир ПУТИН дали поручения руководителям "Нафтогаза Украины" и "Газпрома" до понедельника подготовить документы, чтобы оформить достигнутые договоренности. Сразу после подписания этих документов будут восстановлены все поставки природного газа.

В соответствии с договоренностями Украина может закупить газ у России в 2009 году по европейской цене минус 20%, при этом у РФ будет льготный тариф по транзиту газа по ставке 2008 года. Цена на газ в первом квартале 2009 года для стран, сопредельных с Украиной, составляет 470 долларов за одну тысячу кубометров. В 2008 году Украина покупала газ по 179,5 доллара за тысячу кубометров.

Ожидается, что на подписании будут присутствовать премьеры двух стран Ю.ТИМОШЕНКО и В.ПУТИН.