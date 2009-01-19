ОПЕК может пойти на дальнейшее сокращение производства нефти, если падение цен на углеводородное сырье будет продолжаться. Об этом заявил в субботу в Алжире министр энергетики и шахт этой страны Шакиб ХЕЛИЛЬ.

По его словам, члены международного картеля договорились на совещании 17 декабря в Алжире, что будут и дальше сокращать добычу нефти, если цены на нее не начнут расти. "Цена в 45 долларов за баррель для стран ОПЕК неприемлема. Она должна находиться на уровне 65-75 долларов за баррель", - указал Ш.ХЕЛИЛЬ.

С сентября прошлого года ОПЕК сократила производство нефти на 4,2 млн. баррелей в сутки. Ведущая страна картеля - Саудовская Аравия недавно объявила о том, что произведет в феврале меньше нефти, чем предусмотрено установленной для нее квотой.