ОПЕК может пойти на дальнейшее сокращение производства нефти
Если цены продолжат падение
ОПЕК может пойти на дальнейшее сокращение производства нефти, если падение цен на углеводородное сырье будет продолжаться. Об этом заявил в субботу в Алжире министр энергетики и шахт этой страны Шакиб ХЕЛИЛЬ.
По его словам, члены международного картеля договорились на совещании 17 декабря в Алжире, что будут и дальше сокращать добычу нефти, если цены на нее не начнут расти. "Цена в 45 долларов за баррель для стран ОПЕК неприемлема. Она должна находиться на уровне 65-75 долларов за баррель", - указал Ш.ХЕЛИЛЬ.
С сентября прошлого года ОПЕК сократила производство нефти на 4,2 млн. баррелей в сутки. Ведущая страна картеля - Саудовская Аравия недавно объявила о том, что произведет в феврале меньше нефти, чем предусмотрено установленной для нее квотой.