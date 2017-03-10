Нефть слабо дорожает после снижения накануне

Мировые цены на нефть растут в начале последнего дня рабочей недели в рамках коррекции после снижения в четверг, сообщает Прайм.

"По состоянию на 07:14 стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,69% - до 52,55 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,79% - до 49,67 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в четверг нефть марки Brent достигала минимума с 1 декабря 2016 года, а WTI - дешевела до наименьших значений с 30 ноября. Инвесторы отыгрывали опубликованные в среду данные о коммерческих запасах нефти в США (исключая стратегический резерв).

"Минэнерго этой страны сообщило, что запасы за неделю, завершившуюся 3 марта, выросли сразу на 8,2 миллиона баррелей, или на 1,6% - до 528,4 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы увеличились лишь на 1,967 миллиона баррелей - до 522,167 миллиона баррелей", - подчеркивает издание.

Наблюдатели не исключают, что вчерашний обвал - одномоментное явление. "Распродажа на рынке случилась, потому что инвесторы потеряли терпение. Нынешняя ситуация временная, и предложение и спрос придут к равновесию в конечном итоге", - цитирует газета The Wall Street Journal аналитика ICIS China Ли Ли (Li Li).