Газовые договоренности: транзит вылетит в ”трубу”?

Газовый саммит, на который многие эксперты и стороны конфликта возлагали большие надежды, можно назвать провальным. И не он приковал к себе пристальное внимание. Основное событие минувшей субботы – переговоры премьеров Украины и России Тимошенко и Путина. Их договоренности вызывают массу вопросов.

Если говорить о московском форуме, то стоит отметить следующее. Поскольку "саммитом" принято называть встречу руководителей государств, а в столицу России приехали в основном премьер-министры, то в РФ были вынуждены переименовать анонсированный «саммит» в конференцию.

На нее приехали – премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, президент Армении, премьер-министр Беларуси, председатель Совета министров Боснии и Герцеговины, премьер-министр Казахстана, премьер-министр Молдовы, премьер-министр Сербии, заместитель премьер-министра Турции, министр промышленности и торговли Чехии, министр экономики Словакии, а также комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис Пиебалгс. Между тем, Россия разослала приглашения для участия в «газовом саммите» руководителям следующих стран - Австрия, Армения, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина. Британия, Венгрия, Германия, Греция, Италия, Казахстан, Латвия, Литва, Македония, Молдавия, Нидерланды, Польша, Румыния, Сербия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Эстония и Европейский Союз. По статистике и вывод – многие страны проигнорировали «говорильню», ожидая решающей встречи основных игроков – Украины и России.

Фактически, западноевропейские властные VIPы саммит попросту проигнорировали, приехали в основном представители властей восточноевропейских стран. Таким образом, еще раз "засветив", что украинско-российский газовый конфликт ударил, в первую очередь, по гражданам стран - новых членов Евросоюза. "Старушка Европа" оказалась, как ни странно, практически готова к перекрытию российского газового вентиля (запасы в хранилищах, альтернативные поставки газа из других стран и т.п.). Отчаянное "SOS, замерзаем!" все это время звучало в основном из стран бывшего соцлагеря. Да и странно было бы предполагать, что Россия посмеет "прикрутить" транзит газа, зная, что в своих квартирах будут замерзать жители Берлина, Парижа, Мадрида, Рима... А вот приморозить "братьев-славян", видимо не столь накладно. Глядишь, и на Украину замерзшие восточные европейцы станут глядеть не так мягко и нежно... Что-что, а все это время Россия очень усердно старалась представить именно Украину главной виновницей холодных чешских, словацких, болгарских и т.п. радиаторов отопления...

Медведев заявляет

Саммит не вызвал интерес, но пресс-конференция Президента России Дмитрия Медведева была весьма любопытна. Он «завалил» заявлениями.

Одно из них - Энергетическая хартия оказалась неэффективной в нынешнем газовом конфликте. «На примере нынешнего кризиса мы убедились, что нынешние международные регуляторы такого рода ситуаций не являются эффективными, в том числе и международное право в этой части, и Энергетическая хартия», - сказал Д.Медведев. Он предложил участникам саммита подумать о разработке новых международных соглашений для решения подобных вопросов.

Не осталась без внимания Президента РФ и Украина. По его словам, наша страна выразила готовность осуществить предоплату за ряд позиций по газу. "Наши украинские партнеры выразили намерение осуществить предоплату за ряд позиций. Что же, это хорошо, мы это приветствуем. Надо будет установить определенные нюансы, конкретные позиции обсудить", - сказал он, добавив, что Украина вполне способна платить европейскую цену за газ. "Украина должна рассчитываться за газ по европейским ценам, это совершенно нормально, и в этом состоит наша позиция. Ничего ущербного тут нет, наши другие партнеры платят эти деньги, и Украина вполне способна их платить", - сказал он. При этом Президент РФ не исключает, что европейская цена на газ в скором времени снизится в 2-2,5 раза. Впрочем, российский Президент ни в каком виде не озвучил такие приятные для Украины недавние тезисы премьера Путина о справедливом транзите - о том, что если Украина перейдет на рыночные цены на газ, то и Россия перейдет на оплату транзита по рыночным ценам (у Путина звучала цифра в 3-4 доллара за тыс. куб. на 100 км).

Так же Д.Медведев высказал предложение, что поставки газа из России в Европу через украинскую территорию могут быть гарантированы с помощью безотзывного аккредитива, открытого в одном из крупнейших европейских банков.

"Сегодня была предложена другая - простая форма, а именно безотзывный аккредитив, выставленный в первоклассном банке одной из европейских стран с частичным покрытием, которое предоставит украинская сторона. Если банк откроет без покрытия, будет совсем хорошо. Основанием для списания денег будет обращение российской компании-поставщика газа, подтвержденное группой наблюдателей, которую мы сформировали с участием Евросоюза о несанкционированном отборе газа", - сказал Д.Медведев.

Еще один аспект «газовой» ситуации – газопроводы. По словам Президента РФ, строительство обходных трубопроводов не означает, что украинская газотранспортная система не будет использоваться для транзита газа в Европу.

«Это не значит, что мы должны отказаться от транспортирования газа через существующую транзитную систему, в том числе Украину, наоборот, мы должны извлечь всевозможные уроки из того, что произошло, и создать и двухсторонний механизм, предотвращающий конфликты, и многосторонний», - сказал Д.Медведев.

Основные тезисы пресс-конференции Президента России на этом исчерпались. Остается перейти к главному – договоренности Тимошенко и Путина.

Тимошенко-Путин

Переговоры премьеров, которые планировалось провести перед московской газовой конференцией с четом опоздания Владимира Путина на встречу почти на полтора часа, по его же предложению решили провести после окончания саммита. Они длились более пяти часов то в формате тет-а-тет, то в расширенном составе делегаций.

Фактически удалось договориться о возобновлении транзита газа в страны Евросоюза и поставках в Украину, не «в очередь», как предлагалось ранее российской стороной, а параллельно.

Согласно достигнутым договоренностям, все документы должны быть подготовлены «Газпромом» и «Нафтогазом» за воскресенье, 18 января, и сегодня, в понедельник их планируется подписать в Москве.

«После подписания всех документов по транзиту газа, по покупке газа будут возобновлены все потоки транзита газа в Европу», - заявила Юлия Тимошенко в совместном с Владимиром Путиным заявлении, сделанном после окончания переговоров, около 2-часов ночи 18 января (мск).

В свою очередь Владимир Путин сообщил о достижении договоренности по переходу в 2009 году на европейскую формулу определения цены газа для Украины и о предоставлении 20-процентной скидки при условии сохранения размера ставки транзита на уровне 2008 года - 1,7 долл. за 1 тыс м. куб. на 100 км. С 2010 года, отметил российский премьер, цена на газ и размер тарифа на транзит будут на уровне европейских расценок.

Стоит ли говорить, что сохранение прошлогодней ставки на транзит для Украины - явный негатив. Ведь если стоимость газа (как продукта) снижается и будет снижаться, то стоимость транзита (как услуги) - явно дорожает.

Вместе с этим, назвать величину сегодняшней европейской цены на газ, как и размер ставки на транзит, довольно сложно, если не невозможно. В то же время, по некоторым данным, с расчетом на дальнейшее снижения цены на газ, о чем говорил президент РФ Дмитрий Медведев, и с учетом цены на мазут, средняя цена газа для Украины в 2009 году может составить порядка 250 долларов за 1 тыс. м. куб.

Таким образом, учитывая неизменность тарифа на транзит, стороны практически вышли на вариант, предлагавшийся Россией еще 31 декабря (тогда такой вариант Украина не подписала ввиду явной невыгодности).

Кроме того, была договоренность о переходе на европейскую цену на газ и тариф транзита уже с 2010 года.

При этом следует отметить, что ряд российских СМИ называют стоимость газа для Украины порядка 370 долл. за тыс. куб. (видимо, отталкиваясь от озвученной однажды российской стороной цифры 450 долл.).

Секретариат Президента пока не прокомментировал договоренность премьеров Украины и России. В частности, Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский заявил агентству «Франс-пресс», что давать оценку договоренностям рано. «Я не могу быть рад, или не рад, пока не увидел окончательной цены на газ на бумаге», – сказал он.

Если еще ряд вопросов по премьерским договоренностям. Так, на сегодняшний день непонятно, что будет с так называемым долгом «Нафтогаза» RosUkrEnergo. RUE с целью обеспечения интересов европейских потребителей газа подала иск в Арбитражный cуд Торговой палаты Стокгольма о взыскании долга в размере 614 млн. долларов с "Нафтогаза " за поставленный природный газ и иск с требованием обязать НАК обеспечить транзит газа для экспортных поставок по соответствующим контрактам. Также не ясно, станет ли «Газпром» требовать с «Нафтогаза» 1,1 млрд долл., недополученных за газ, который не был поставлен европейским потребителям в 2009 году, по версии Москвы, по вине украинской стороны.

Эксперты сомневаются...

Управляющий активами компании «Astrum Investment Management» Олег Неплях отмечает, что по имеющейся информации, ситуация является проигрышной для Украины, которая получит 20% скидки от “европейского” уровня цены на газ в 2009 г., в то время как скидка российской стороне на транзит при цене 1,7 долл. составит 50%-80%. Пока неизвестно, добавляет эксперт, что означает «европейский уровень цены газа» для Украины – либо он является разницей между ценой для Европы и затратами на транзит, либо исходит из цен альтернативных энергоносителей. В случае использования нынешней среднеевропейской цены (по информации Газпрома), цена для Украины в 1Кв2009 г. составит 360 долл., во втором - 270 долл. При фиксации цены на транзит повышение цены газа окажет негативное влияние на экономику в первом полугодии, однако оно должно сгладиться тем, что в первом квартале Нафтогаз может использовать имеющиеся запасы, и ему будет необходим только технический газ, считают в “Astrum”.

Влияние новых цен газа на валютный рынок также должно быть сглаженным. Мы ожидаем, что в понедельник НБУ продолжит укрепление гривны, которая на этой неделе может вырасти до 8 за доллар. В ближайшие месяцы сохраняются риски девальвации гривны из-за дефицита бюджета и платежного баланса, считает эксперт.

(УНИАН)