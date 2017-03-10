Ривненская АЭС планирует с 11 по 23 марта провести плановый ремонт на третьем энергоблоке

Ривненская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", планирует провести плановый ремонт третьего энергоблока с 11 по 23 марта 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В соответствии с согласованной заявкой, 11 марта будет отключен от сети энергоблок №3 Ривненской АЭС для выполнения планового ремонта, который продлится до 23 марта", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что по состоянию на 8:00 10 марта в работе находятся четыре энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 2525 МВт при действующих балансовых ограничениях.

"Турбогенератор №3 энергоблока №2 находится в резерве. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет… Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было", - сообщили в пресс-службе, добавив, что за прошедшие сутки энергоблоками станции было произведено 61,1 миллиона кВт-ч электроэнергии, а с начала месяца - 541,1 миллиона кВт-ч.

Согласно сообщению, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на станции и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля 2017 года энергоблок №3 Ривненской АЭС был подключен к сети после завершения капитального планово-предупредительного ремонта.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тысяч кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тысяч кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 миллион кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 миллион кВт с 2004 года.