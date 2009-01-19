Газовые переговоры в целом успешные

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО считает в целом успешным правительственный визит в РФ в субботу, 17 января. Об этом он рассказал сегодня в утреннем эфире радио «Эра», сообщили УНИАН в пресс-офисе депутата.

«После более чем двух недель изнурительной войны, которая довела до точки кипения отношения между Украиной и Россией, и поставила на грань кризиса более 20 европейских государств, правительственный визит в РФ был в целом успешным, несмотря на то, что мы пока еще мало о нем знаем», - отметил народный депутат. Он прогнозирует, что на 90% контракт между НАК «Нафтогаз» и ОАО «Газпром» будет подписан сегодня.

Также А.ГРИЦЕНКО отметил еще один, по его мнению, положительный результат переговоров – в поставках газа в Украину и транзите его в Европу не будет посредника "РосУкрЭнерго". «Для этой компании – это конец успешной деятельности», - считает парламентарий.

Народный депутат напомнил, что, как председатель комитета, недавно направил в Антимонопольный комитет обращение с требованием разобраться, почему представитель «РосУкрЭнерго» Дмитрий ФИРТАШ контролирует 75% отечественного рынка распределения газа.

Председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны спрогнозировал среднегодовую цену на газ для Украины на уровне 250 долларов за кубометр.

«Конечно, мы сможем конкретно говорить о цене на газ только тогда, когда увидим контракт, - отметил он. - Очевидно, что неправы те обозреватели, которые прогнозируют ее на уровне 360-370 долларов за кубометр. Думаю, что среднегодовая цена будет составлять 250 долларов за кубометр, или даже ниже. Это следует из обещания российской стороны, что цена на газ для Украины будет на 20% ниже среднеевропейской, а также из заявления президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА о том, что цена на газ упадет в 2-2,5 раза».

Оценивая ситуацию последних недель в газовой сфере, А.ГРИЦЕНКО отметил: «Это была война. Ведь последствия использования энергетического рычага влияния сопоставимы с применением военных средств. Следствие полной остановки поставок газа в любую страну – падение экономики, проблемы в социальной сфере, недоверие к власти. Это была война, в которой Россия была лучше подготовлена во всех направлениях, в том числе и информационном».

В то же время А.ГРИЦЕНКО отметил, что остается вопрос, кто и на каких условиях будет проводить газовые переговоры на 2010 год: «В разгар президентской кампании это будет самый большой экзамен для нас».