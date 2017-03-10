Венесуэлу освободили от выплаты $1,4 миллиарда штрафа за национализацию "дочки" ExxonMobil
В постановлении ICSID говорится лишь о частичной отмене прежнего решения, однако точная сумма аннулированного штрафа не называется.
Созданный Всемирным банком Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID) частично отменил вынесенное в 2014 году решение, освободив власти Венесуэлы об обязанности выплачивать нефтяной компании ExxonMobil 1,4 миллиарда долларов, сообщает РБК.
"Мы всегда были уверены в своей правоте и очень рады тому, что комитет по аннулированию согласился с нами", - заявил юрист Джордж Кахал, представляющий интересы правительства Венесуэлы.
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В постановлении ICSID говорится лишь о частичной отмене прежнего решения, однако точная сумма аннулированного штрафа не называется.
В 2007 году власти Венесуэлы приняли решение о национализации компании, занимавшейся освоением нефтяного месторождения Cerro Negro в районе реки Ориноко. В результате национализации ExxonMobil потеряла долю в 41,67% проекта, которая принадлежала ее "дочке" Mobil Produccion e Industrializacion de Venezuela Inc., выступавшей также оператором проекта.
В том же году ExxonMobil оспорила решение венесуэльских властей в ICSID, и в 2014 году тот вынес решение о взыскании с Венесуэлы в пользу ExxonMobil 1,6 миллиарда долларов. Однако власти Венесуэлы обжаловали это решение и сумели добиться его пересмотра.
Представитель ExxonMobil заявил Reuters, что компания продолжит оценку своих законных прав, после чего примет решение о том, какие шаги следует предпринять.
В 2016 году ICSID вынес постановление о взыскании с властей Венесуэлы 1,2 миллиарда долларов в пользу компании Rusoro, которую контролируют бизнесмены российского происхождения Владимир и Андрей Агаповы. Владельцы Rusoro добивались выплаты им компенсации за то, что правительство покойного Уго Чавеса в 2011 году несправедливо национализировало ее золотодобывающие активы.