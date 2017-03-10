Венесуэлу освободили от выплаты $1,4 миллиарда штрафа за национализацию "дочки" ExxonMobil

Созданный Всемирным банком Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID) частично отменил вынесенное в 2014 году решение, освободив власти Венесуэлы об обязанности выплачивать нефтяной компании ExxonMobil 1,4 миллиарда долларов, сообщает РБК.

"Мы всегда были уверены в своей правоте и очень рады тому, что комитет по аннулированию согласился с нами", - заявил юрист Джордж Кахал, представляющий интересы правительства Венесуэлы.

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В постановлении ICSID говорится лишь о частичной отмене прежнего решения, однако точная сумма аннулированного штрафа не называется.

В 2007 году власти Венесуэлы приняли решение о национализации компании, занимавшейся освоением нефтяного месторождения Cerro Negro в районе реки Ориноко. В результате национализации ExxonMobil потеряла долю в 41,67% проекта, которая принадлежала ее "дочке" Mobil Produccion e Industrializacion de Venezuela Inc., выступавшей также оператором проекта.

В том же году ExxonMobil оспорила решение венесуэльских властей в ICSID, и в 2014 году тот вынес решение о взыскании с Венесуэлы в пользу ExxonMobil 1,6 миллиарда долларов. Однако власти Венесуэлы обжаловали это решение и сумели добиться его пересмотра.

Представитель ExxonMobil заявил Reuters, что компания продолжит оценку своих законных прав, после чего примет решение о том, какие шаги следует предпринять.

В 2016 году ICSID вынес постановление о взыскании с властей Венесуэлы 1,2 миллиарда долларов в пользу компании Rusoro, которую контролируют бизнесмены российского происхождения Владимир и Андрей Агаповы. Владельцы Rusoro добивались выплаты им компенсации за то, что правительство покойного Уго Чавеса в 2011 году несправедливо национализировало ее золотодобывающие активы.