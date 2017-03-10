В НФ требуют от АМКУ не отдавать россиянам облэнерго

Об этом говорится в обращении председателя фракции "Народный фронт" Максима Бурбака к АМКУ, передает пресс-служба партии.

"Во время войны с Россией отдавать одно из крупнейших энергетических предприятий Черновицкой области под контроль российского олигарха, то надо иметь большое пренебрежение к своему государству и, главное, людям, которые почти ежедневно гибнут от российских пуль", - подчеркнул Бурбак.

"Обратился в АМКУ с требованием пересмотреть позорное решение, а также и в СБУ с предложением провести проверку и, возможно, есть необходимость проверить существующие решения по другим стратегическим предприятиям", - сказал он.

В обращении отмечается, что 7 марта Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" на приобретение акций ПАО "Энергопоставляющая компания "Черновцыоблэнерго ".

По сообщениям СМИ, к одной из крупнейших в Украине электроэнергетических групп VS Energy имеют отношение граждане Российской Федерации Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин.

При этом Бурбак отмечает, что своим решением АМКУ обеспечил превышение 50% голосов в высшем органе управления ПАО "Черновцыоблэнерго".

"Требую пересмотреть данное решение АМКУ, поскольку разрешение на приобретение контрольного пакета акций ПАО "Черновцыоблэнерго" предоставлено предприятию, к которому имеют отношение граждане Российской Федерации, своими действиями способствовавшие аннексии Крыма", - подчеркивается в обращении.

В частности, Бурбак напомнил, что Бабаков является депутатом Госдумы России и специальным представителем президента России. В 2014 году он голосовал за аннексию Крыма, за что был включен в санкционный список Евросоюза.

"В нынешних условиях военной агрессии России против Украины подобное решение недопустимо", - резюмировал Бурбак.