Россия может отказаться от использования ГТС Украины
Посол РФ Черномырдин
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН заявляет, что в будущем Россия может отказаться от использования газотранспортной системы Украины для транспортировки газа в Европу.
Об он сказал в интервью российскому каналу «Вести».
«Но если вопрос встанет так дальше, мы вообще можем обойти Украину. Если они этого хотят – они этого добьются. Они сегодня очень близки к тому, чтобы остаться со своей газотранспортной системой один на один, с металлоломом, зарытым в землю», - заявил В.ЧЕРНОМЫРДИН, говоря о перспективах строительства новых газопроводов в обход Украины.
Он также отметил, что заявления украинских политиков о том, что у России нет газа для поставок в Европу, не соответствуют действительности.
«Это кто говорит? У них мозгов мало, если они говорят такие вещи! У себя надо смотреть. Не надо заглядывать в чужие карманы, не надо лезть туда, где ты абсолютно ничего не понимаешь…Все, чем мы располагаем - наше. Мы на ближайшие сто лет обеспечены», - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН.
Как сообщал УНИАН, 17 января Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ по итогам «газового» саммита в Москве заявил, что строительство обходных трубопроводов не означает, что украинская газотранспортная система не будет использоваться для транзита газа в Европу.
В то же время он отметил, что заинтересованные страны должны думать о диверсификации поставок энергоносителей, даже несмотря на то, что происходит сегодня в вопросе транзита газа.
По его словам, именно для этого планируется построить газопроводы «Северный поток» и «Южный поток».