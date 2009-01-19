Тимошенко вылетела в Москву
13:25, 19 января 2009Энергетика
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Для подписания "газовых" документов
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с рабочим визитом в Москву.
Как передает корреспондент УНИАН, в Москве Ю.ТИМОШЕНКО планирует сегодня встретиться с главой правительства России Владимиром ПУТИНЫМ, после чего оба премьер-министра примут участие в церемонии подписания документов о поставках в Украину газа и его транзита в Европу.
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