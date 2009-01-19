Тимошенко вылетела в Москву

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с рабочим визитом в Москву.

Как передает корреспондент УНИАН, в Москве Ю.ТИМОШЕНКО планирует сегодня встретиться с главой правительства России Владимиром ПУТИНЫМ, после чего оба премьер-министра примут участие в церемонии подписания документов о поставках в Украину газа и его транзита в Европу.