МИД: Украина не получала сообщений о подаче РФ в суд

Украина не получала сообщений о подаче Россией в суд в связи с ситуацией с транзитом газа через территорию Украины в Европу.

Об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

“Когда они (иски - УНИАН) будут поданы и зарегистрированы, то, ясное дело, что сторона-ответчик получит сообщение. Украина не получала сообщений о подаче в суд”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 16 января вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН сообщил, что адвокаты "Газпрома" заканчивают процедуру подачи жалобы в Стокгольмский международный арбитраж в связи с ситуацией с транзитом газа через территорию Украины в Европу.

"На сегодняшний день размер предварительного ущерба оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Судя по всему, это не окончательные цифры. В связи с этим адвокаты "Газпрома" заканчивают формальную подачу жалобы в Стокгольмский арбитражный суд", - сказал И.СЕЧИН.