Литвин: Украина вернется к теме создания газового консорциума

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что Украина в будущем вернется к вопросу создания газового консорциума в формате Украина-Россия-Европейский Союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции.

«Но газовый консорциум я вижу таким образом, чтобы Украина имела доступ к газовым месторождениям России и могла бы принимать участие в их освоении, и в транспортировке газа непосредственно Украиной», - сказал председатель ВР.

По словам В.ЛИТВИНА, на сегодня не нужно отказываться от этой темы и говорить о чьем-то намерении забрать у Украины ГТС. «А если мы будем заниматься лишь политиканством, то мы останемся сидеть на трубе без газа», - сказал В.ЛИТВИН.

При этом, по мнению В.ЛИТВИНА, заявления российских политиков относительно строительства газопроводов в обход Украины должны стимулировать украинскую власть «к отходу от политической зашоренности».

В то же время председатель ВР считает, что Украина должна «демонстрировать экономический и политический прагматизм» и исходить из того, что Россия имеет газ, а мы газотранспортную систему и нужно делать все, чтобы ГТС не только прокачивала газ, а чтобы мы могли зарабатывать на его транзите.

«Потому что произошедшее за последний период, утвердило в мнении европейское сообщество, что Украина свою политическую нестабильность перенесла и в экономическую сферу. Оценки в отношении России вы также знаете», - добавил В.ЛИТВИН.