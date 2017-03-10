Блокадчики намерены со 2 апреля остановить поставки угля из России

Штаб блокады зоны АТО со 2 апреля 2017 года намерен начать активную фазу блокады, которая предполагает полную остановку поставок угля из России.

Об этом во время пресс-конференции о дальнейших намерениях штаба сообщил второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский.

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"Со 2 апреля мы начнем активную фазу блокады, мы перестанем пропускать уголь из России", - сказал он.

Также он сообщил, что представители блокады зоны АТО требуют от правительства Украины до 2 апреля заключить договора на поставку угля из стран, которые не воюют с Украиной.

"Мы дали правительству срок до 2 апреля подписать договора на поставку угля из стран, которые не ведут военные действия против Украины... правительство должно до 2 апреля пересмотреть свою политику торговли с Россией", - отметил Виногродский, добавив, что штаб блокады АТО планирует открыть новые наблюдательные редуты на ж/д станциях в Купянске, Сумах, Казачьем и Уманке.

Виногродский также напомнил, что правительство все еще не выполнило требования Штаба блокады по освобождению украинских пленных и принятию закона Украины «О временно оккупированных территориях».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в рамках урегулирования ситуации с блокадой поставок угля из зоны АТО принял предложенный Службой безопасности Украины порядок перемещения товаров через линию разграничения. Принятое правительством решение, в частности, предполагает определение правового режима перемещения товаров, включая гуманитарную помощь, и запрещает перемещение любых товаров, кроме пищевых продуктов, лекарств как гуманитарной помощи, а также товаров, необходимых для функционирования предприятий металлургии, угледобывающей и энергетической отраслей.

Угольная блокада уже привела к полной остановке поставок угля, который добывается на неподконтрольной территории, но используется для работы предприятий, которые зарегистрированы в Украине и платят налоги в украинский бюджет, а это предприятия металлургии, энергетики и угледобывающей отрасли.

По подсчетам объединения предприятий «Укрметаллургпром», прямые потери от угольной блокады составят по итогам года порядка 3,5 млрд долл. Кроме того, блокада вынуждает закупать уголь за валюту на внешних рынках. Наиболее очевидным является рынок России. Однако закупка российского угля не представляется возможной как по политическим причинам, поскольку Россия ведет войну против Украины, так и по экономическим.