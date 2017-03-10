Минэкономразвития сняло санкции со всех импортеров сжиженного газа, которые ранее подпадали под них

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) сняло санкции с оставшихся операторов рынка сжиженного газа. Об этом OilNews сообщили источники на рынке.

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В частности в компании «Параллель М-ЛТД» сообщили, что решение о снятии санкций с компании уже принято. В ряде других компаний сообщили, что документ должен появиться сегодня на официальном портале МЭРТ. Какие именно компании в него попали пока неизвестно.

На данный момент по информации OilNews санкции сняты с компаний «Надежда» (нерезидент Exposoft Trade LLP) , «Пропан-Трейд», «Газтрон-Украина» и «Параллель».

Позднее МЭРТ опубликовало на своем сайте указ о снятии санкций с операторов рынка сжиженного газа.

Согласно указам №347 и №351 санкции сняты с 6 украинских компаний: «Параллель М-ЛТД», «Пропан-Трейд», «Укргазпетролеум», «РВК Плюс», «УПК-Европлюс». Также сняты санкции с трех нерезидентов: Exposoft Trade LLP (получатель «Надежда»), EMITRADE FZE (получатель «Пропан Трейд»), LUXOIL IMPORT LLP («Укргазпетролеум»).

Таким образом, все компании, изначально попавшие под санкции, освобождены от ранее действовавших ограничений МЭРТ.

Напомним, 23 февраля МЭРТ по представлению СБУ отменило санкции относительно 15 импортеров топлива и их контрагентов.

Однако приказ МЭРТ продолжал действовать в отношении таких крупных трейдеров как ООО «Пропан Трейд», ООО «Параллель-М ЛТД», ООО «Укрпетролпостач», ООО «Укргазпетролеум», ООО «РВК Плюс» и ООО «УПК-Европлюс».

Кроме того, в первом перечне на отмену санкций отсутствовали компании-нерезиденты Украины, на которые ранее были наложены санкции. В частности – EMITRADE FZE (получатель «Пропан Трейд»), LUXOIL IMPORT LLP («Укргазпетролеум») и Exposoft Trade LLP (получатель «Надежда»).