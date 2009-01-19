Astrum: параметры договоренностей по газу несут негатив для экономики

При фиксации цены транзита повышение цены на газ для Украины несет в себе негатив для экономики, однако он сгладится благодаря наличию у «Нафтогаза» запасов более дешевого газа. В то же время, на валютном рынке должно продолжиться укрепление гривны, однако, в среднесрочной перспективе риск девальвации сохраняется.

Об этом УНИАН сообщил управляющий активами компании «Astrum Investment Management» Олег НЕПЛЯХ, комментируя возможные результаты газовых переговоров.

По его словам, Украина и Россия пришли к единому знаменателю в газовом споре – соглашение В.ПУТИНА и Ю.ТИМОШЕНКО сегодня должно быть подкреплено договорами между Газпромом и Нафтогазом.

«По имеющейся информации, ситуация является проигрышной для Украины, которая получит 20% скидки от “европейского” уровня цены на газ в 2009 г., в то время как скидка российской стороне на транзит при цене 1,7 долл. составит 50%-80%. Пока неизвестно, что означает «европейский уровень цены газа» для Украины – либо он является разницей между ценой для Европы и затратами на транзит, либо базируется на ценах альтернативных энергоносителей. В случае использования нынешней среднеевропейской цены (по информации Газпрома), цена для Украины в 1 тыс. куб. м. 2009 г. составит 360 долл., во втором - 270 долл. При фиксации цены на транзит повышение цены газа окажет негативное влияние на экономику в первом полугодии, однако оно должно сгладиться тем, что в первом квартале Нафтогаз может использовать имеющиеся запасы, и ему будет необходим только технический газ», - отметил О.НЕПЛЯХ.

По его мнению, влияние новых цен газа на валютный рынок также должно быть сглаженным. «Мы ожидаем, что в понедельник НБУ продолжит укрепление гривны, которая на этой неделе может вырасти до 8 грн. за доллар. В ближайшие месяцы сохраняются риски девальвации гривны из-за дефицита бюджета и платежного баланса», - подытожил эксперт.