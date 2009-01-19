Фельдман: Газ для Украины может стоить 250 долл.

Народный депутат Украины, советник премьер-министра Украины Александр Фельдман считает, что после последних переговоров в Москве между руководителями правительств Украины и России Юлии Тимошенко и Владимира Путина среднегодовая цена на газ для Украины может составлять 250 долларов за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Фельдман сказал на пресс-конференции, посвященной политической и экономической ситуации в Украине и проблемам в газовой сфере.

«Те страшные цифры, которые называют, – их не будет. В первом квартале изменений вообще не будет, потому что Юлия Владимировна успела своевременно закачать газ в газохранилища, и цена останется без изменений. Что будет дальше, какой конкретно будет цена, мы ожидаем вместе с вами официального объявления, ждем информации из правительства. Среднегодовая цена, как мы думаем, будет 250 долларов», - сказал А.Фельдман.

Несмотря на все сложности, возникшие в последнее время в газовой сфере, А.Фельдман считает, что Украина одержала победу в так называемой газовой войне.

«Переговоры были очень трудными. Войну мы выдержали с достоинством и практически ее выиграли, то есть Россия пошла с нами на переговоры. Цена для Украины будет дешевле на 20%», - отметил он.

Важным является и то, считает А.Фельдман, что «мы отстояли свою газотранспортную систему, а это ключевое достижение. Важно и то, что цена транзита будет европейской, немного дешевле на этот год, и то, что в 2010 году мы устраним все политические спекуляции».

По мнению народного депутата, переговоры в Москве открывают качественно другую перспективу для Украины.

«Как бы трудно ни было, как бы это было непопулярно – это будет лучший способ для Украины - это европейские цены, это прозрачная экономика без посредников, без откатов, без, того, что унижает любую страну. Не будем возвращаться к тому моменту: а почему раньше было дешевле. Да потому и было дешевле, что было большое количество посредников, существовали большие теневые схемы, существовали системы откатов», - сказал А.Фельдман.

Как сообщал УНИАН, договоренность о цене на газ для Украины и транзитный тариф была достигнута на переговорах премьеров Украины и РФ, которые завершились в ночь на воскресенье в Москве.

В соответствии с договоренностями, Украина может закупить газ в России в 2009 году по европейской цене минус 20%, при этом у РФ будет льготный тариф по транзиту газа согласно ставке 2008 года. Цена на газ в первом квартале 2009 года для стран-соседей Украины составляет 470 долларов за одну тысячу кубометров. В 2008 году Украина покупала газ по 179,5 доллары за тысячу кубометров.

Премьер-министр Украины Ю.Тимошенко сегодня отбыла в Москву, где, как ожидается, будут подписаны документы относительно оформления договоренностей России и Украины в газовой сфере.