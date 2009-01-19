Россия может увеличить пошлины на экспорт темных нефтепродуктов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выступает за повышение пошлин на экспорт темных нефтепродуктов до уровня экспортных пошлин на светлые нефтепродукты. Об этом сообщил РИА Новости замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин. Такие меры ФАС предлагает в рамках межведомственного обсуждения вопроса увеличения глубины переработки нефти в РФ. "Мы полагаем, что пошлины на темные нефтепродукты нужно повышать до уровня светлых нефтепродуктов. В противном случае, если снижать пошлины на светлый нефтепродукты, может произойти необоснованный рост цен на рынке светлых нефтепродуктов", - сказал Голомолзин. По мнению ФАС, в настоящее время ситуация благоприятная для повышения пошлин на темные нефтепродукты, это не окажет существенного влияния на рыночную ситуацию. Другим предложением ФАС является снижение экспортной пошлины на нефть. "Второе - можно обсуждать вопрос снижения пошлин на нефть в целях компенсации выпадающих доходов нефтяных компаний, в случае, если мы поднимем пошлины на темные нефтепродукты до уровня светлых", - сказал замглавы ФАС. "В нашем понимании, при этом пошлина на нефтепродукты составит примерно 80% от пошлины на нефть",- пояснил он, не исключив в дальнейшем доведения этого показателя до 90%. "Это будет оптимальным соотношением", - считает Голомолзин. По мнению ФАС, указанные меры позволят, с одной стороны, повысить уровень глубины переработки нефти, с другой - "защитить и обеспечить потребительский сектор". При этом можно будет избежать вывоза за пределы РФ продуктов низкой степени переработки. Вместе с тем, риска прекращения экспорта мазута после повышения пошлин ведомство не видит. В настоящее время ставка экспортной пошлины на светлые нефтепродукты составляет январских 92,6 доллара за тонну, темные - 49,9 доллара за тонну. По расчетам Минфина исходя из цены нефти Urals, С 1 февраля пошлины будут понижены до 80,3 и 43,2 долларов за тонну соответственно. Экспортная пошлина на нефть с 1 января установлена на уровне 119,1 доллара за тонну, с 1 февраля она может снизиться до 100,9 доллара. Как сообщалось, согласно двухлетнему плану работы правительства, поправки в законодательство РФ в части стимулирования глубокой переработки углеводородного сырья должны быть внесены в Госдуму в июне 2009 года. Минфин, Минэкономразвития, Минэнерго и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти должны представить проект соответствующего федерального закона в правительство в апреле 2009 года.