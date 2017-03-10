"Газпром" хочет принять участие в суде об использовании газопровода OPAL

Российский газовый монополист «Газпром» хочет принять участие в судебном процессе польской нефтегазовой госкомпании PGNiG, которая подала в суд на Еврокомиссию из-за ее решения предоставить концерну расширенный доступ к газопроводу OPAL в Германии.

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Заявление об участии «Газпром» подал в Европейский суд, говорится в проспекте к планируемому выпуску еврооблигаций компании, сообщает Рейтер.

Дело PGNiG рассматривается в окружном суде Дюссельдорфа, который заблокировал проведение новых аукционов на мощности OPAL, что привело к снижению поставок российского газа через трубопровод в Европу.

Как сообщал УНИАН, по данным «Нафтогаза», решение Еврокомиссии о предоставлении «Газпрому» дополнительного доступа к 30% мощностей газопровода OPAL (при уже имеющихся 50%), которое позволяет объединить мощности «Северного потока» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы в обход Украины, приведет к финансовым потерям нашей страны как одного из ключевых транзитеров газа в Европу в размере не менее 290-320 млн долл. в год, а транзит сократится на 10-11 млрд кубометров топлива в год.

Данное решение было опротестовано в суде Европейского Союза польской нефтегазовой компанией PGNiG. По данным PGNiG, 27 декабря 2016 года суд ЕС приостановил решение о доступе «Газпрома» к OPAL.

28 февраля 2017 года коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что госхолдинг планирует присоединиться к иску PGNiG.