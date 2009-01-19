Беларусь готова запустить «Ямал-Европа-2» через 1,5 года

Беларусь инициирует строительство газопровода «Ямал-Европа-2» для увеличения транзита российского газа в Европу через белорусскую территорию.

С соответствующей инициативой выступил премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский в ходе пленарного заседания Московской международной конференции по вопросам обеспечения доставки российского газа потребителям в Европе (стенограмма выступления С.Сидорского размещена на официальном сайте Совета министров Беларуси – УНИАН).

«Беларусь считает, что с экономической точки зрения наибольшую эффективность представляет проект строительства газопровода «Ямал-Европа-2». Подчеркиваю, что для реализации этого проекта у нас уже имеется необходимая договорно-правовая основа, решены вопросы землеотвода. Более того, существует возможность ввода второй нитки в эксплуатацию отдельными участками путем подключения к технологическим перемычкам на первой нитке и, соответственно, постепенного роста транзита российского природного газа уже в ходе строительных работ и, таким образом, увеличения поставок газа в Европу в максимально короткие сроки», - сказал С.Сидорский.

Премьер-министр Беларуси подчеркнул, что белорусская сторона готова взять на себя обязательства по согласованию строительства «Ямал-Европа-2» с Польшей и Германией в интересах транзита российского газа.

«Беларусь не ставит под сомнение право России по прокладке новых маршрутов доставки энергоресурсов своим европейским партнерам. Однако сложившаяся ситуация показывает, что дополнительные надежные мощности для транзита нужны как можно скорее», - считает он.

С.Сидорский отметил, что рассматриваемые Российской Федерацией проекты «Северный поток» и «Южный поток» могут быть реализованы не раньше 2012 года, а «Ямал-Европа-2» может быть введен в эксплуатацию уже через 1-1,5 года при значительно меньших финансовых затратах. «Нашему союзнику – России - мы готовы предложить максимально выгодные условия проекта строительства газопровода «Ямал-Европа-2». Переговоры можно начать в любое время. Готовы к соответствующему диалогу и с европейскими партнерами», - заявил глава белорусского правительства.

Как сообщалось ранее, 17 января в Москве проходила Международная конференция глав государств и правительств по вопросу поставок российского газа европейским потребителям.

В конференции принимали участие делегации ряда стран. В частности, армянскую делегацию возглавлял Президент Армении Серж САРГАСЯН, белорусскую – премьер-министр Беларуси С.СИДОРСКИЙ, делегацию Боснии и Герцеговины – председатель Совета министров Боснии и Герцеговины Николо ШПИРИЧ, казахскую делегацию – премьер-министр Казахстана Карим МАХИМОВ, молдавскую – премьер-министр Молдовы Зинаида ГРЕЧАНАЯ, сербскую – премьер-министр Сербии Мирко ЦВЕТКОВИЧ, турецкую – заместитель премьер-министра Турции Назым ЭКРЕН, чешскую – министр промышленности и торговли Чехии Мартин РЖИМАН, словацкую – министр экономики Словакии Любомир ЙАГНАТЕК.

Европейскую комиссию представлял комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС.

Симметричный принцип формирования цен на газ и транзит отвечал бы духу украинско-российского стратегического партнерства - Соколовский

Киев. 19 января. УНИАН. Симметричное и синхронное формирование скидок на цену газа и ставку транзита, начиная с 2009 года, отвечало бы духу украинско-российского стратегического партнерства и договоренностям, достигнутым в 2008 году на уровне президентов и премьер-министров обоих государств и на корпоративном уровне.

Об этом заявил Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ, сообщает УНИАН пресс-служба Президента Украины.

Он отметил, что сегодня в Москве продолжаются украинско-российские переговоры об условиях поставок российского природного газа в Украину и его транзита через территорию нашего государства в 2009 и последующих годах.

Украинской делегации во главе с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ, в соответствии с действующим законодательством Украины, предоставлены директивы и полномочия для ведения переговоров и подписания контрактов.

Украинская сторона исходит из необходимости придерживаться принципов и договоренностей относительно сотрудничества в газовой сфере, достигнутых в 2008 году на уровне президентов, премьер-министров Украины и Российской Федерации и на уровне руководителей государственных компаний обеих стран. В частности, украинская сторона придерживается обязательств, зафиксированных в Меморандуме, подписанном премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО и премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ 2 октября 2008 года, и Соглашении о принципах долгосрочного сотрудничества в газовой сфере, подписанном 9 октября 2008 года руководителями НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром».

В соответствии с этими договоренностями и документами, заложен симметричный принцип формирования цены на российский природный газ для Украины и его транзит через территорию нашего государства, в частности относительно поэтапного перехода на рыночные экономически обоснованные и взаимосогласованные цены на импортируемый природный газ для потребителей Украины и тарифы на транзит газа через территорию Украины.

«При формировании базовой цены на газ для Украины и базовых транзитных тарифов считали бы целесообразным применять формулы, которые используются в европейских странах, подобных Украине по условиям потребления и транспортировки природного газа», - говорит Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Принимая во внимание тенденции на европейских энергетических рынках и учитывая практику формирования цен на газ и транзитных ставок, было бы логично и экономически оправдано в 2009 году применять для расчета базовой цены на газ для Украины по принципу «нет-бек», который предусматривает, что базовая цена газа на границе Украина/РФ должна была бы составлять разницу между ценой, по которой получают газ потребители упомянутых стран, и стоимостью его транспортировки от украинско-российской границы до пунктов передачи и расчетов, расположенных в странах Центральной Европы, считает Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности.

Учитывая уникальные функции украинской газотранспортной системы в энергообеспечении Европы, считали бы экономически оправданным применение, начиная с 2009 года, в качестве базовой ставки транзита газа через территорию Украины уровня транзитных ставок, которые применяются в упомянутых странах.

Сегодня, 19 января, премьер-министр Украины Ю.Тимошенко отбыла с рабочим визитом в Москву, где планирует встретиться с главой правительства России В.Путиным. Планируется, что после этого оба премьер-министра примут участие в церемонии подписания документов о поставках в Украину газа и его транзите в Европу.