"Укртатнафта" и "Укртранснафта" запустили нефтепровод для поставки азербайджанской нефти на Кременчугский НПЗ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службах обеих компаний.

«10 марта «Укртатнафта» получила первую партию азербайджанской нефти трубопроводом «Одесса-Кременчуг», - говорится в сообщении компании-оператора Кременчугского НПЗ.

Отмечается, что «Укртатнафта» перерабатывает азербайджанскую нефть сорта Azeri Light, начиная с декабря прошлого года, но до сих пор это сырье поставлялось ж/д транспортом.

«Ветка трубопровода «Одесса-Кременчуг» простаивала несколько лет, но благодаря диверсификации нефтяных поставок этот нефтепровод снова в строю. Диверсификация импорта нефтяного сырья стала возможной благодаря межгосударственным договоренностям с Азербайджаном о прямых поставках нефти на украинские НПЗ», - сообщили в нефтеперерабатывающей компании.

В пресс-службе «Укртатнафты» также отметили, что поставки Azeri Light позволили компании досрочно начать производство бензинов экологического класса Евро-5.

«С сегодняшнего дня все топливо, которое отгружает предприятие, отвечает исключительно высокому экологическому стандарту. Благодаря оптимизации маршрута доставки нефтяного ресурса на Кременчугский НПЗ гарантируются стабильность обеспечения предприятия сырьем для переработки и рост объемов прокачки нефти по системе нефтепроводов «Укртранснафты», - говорится в сообщении.

По словам директора филиала «Приднепровские магистральные нефтепроводы», который входит в структуру «Укртранснафты», длина данного маршрута составляет 520 км.

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«Транспортировка азербайджанской нефти позволяет «Укртранснафте» возобновить работу участка нефтепровода от Одессы до Кременчуга, который простаивал около 5 лет, и увеличить прокачку нефти на украинские НПЗ до 2,7 млн тонн в текущем году. Для сравнения, в 2016 объем внутренней транспортировки составил 1,4 млн тонн», - добавили в пресс-службе нефтетранспортной компании.

Как сообщал УНИАН, 14 июля 2016 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна заинтересована в возобновлении работы украинского нефтепровода «Одесса – Броды» как одного из путей поставки каспийской нефти на европейский рынок.

В ноябре 2016 года «Укртранснафта» подписала протокол с «Укртатнафтой» о намерениях транспортировать около 1,3 млн тонн азербайджанской нефти сорта Azeri Light в год от нефтетерминала в порту «Южный» до Кременчугского НПЗ. Позже, в январе 2017 года, нефтеперерабатывающая компания подтвердила свои планы по переработке заявленного объема нефти.

В середине февраля 2017 года «Укртатнафта» начала выпуск бензинов, которые соответствуют экологическому классу Евро-5.

Справка УНИАН. «Укртатнафта» создана в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Сегодняшняя мощность переработки нефтяного сырья на предприятии составляет около 10,5 миллиона тонн в год. На Кременчугском НПЗ производятся светлые нефтепродукты (бензины марок А-92 и А-95, дизельное топливо и реактивное топливо), темные нефтепродукты – мазут и битум, а также сжиженный газ.

«Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.