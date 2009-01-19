Цену на газ и транзит надо формировать синхронно

Симметричное и синхронное формирование скидок на цену газа и ставку транзита, начиная с 2009 года, отвечало бы духу украинско-российского стратегического партнерства и договоренностям, достигнутым в 2008 году на уровне президентов и премьер-министров обоих государств и на корпоративном уровне.

Об этом заявил Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский, сообщает УНИАН пресс-служба Президента Украины.

Он отметил, что сегодня в Москве продолжаются украинско-российские переговоры об условиях поставок российского природного газа в Украину и его транзита через территорию нашего государства в 2009 и последующих годах.

Украинской делегации во главе с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Олегом Дубиной, в соответствии с действующим законодательством Украины, предоставлены директивы и полномочия для ведения переговоров и подписания контрактов.

Украинская сторона исходит из необходимости придерживаться принципов и договоренностей относительно сотрудничества в газовой сфере, достигнутых в 2008 году на уровне президентов, премьер-министров Украины и Российской Федерации и на уровне руководителей государственных компаний обеих стран. В частности, украинская сторона придерживается обязательств, зафиксированных в Меморандуме, подписанном премьер-министром Украины Юлией Тимошенко и премьер-министром РФ Владимиром Путиным 2 октября 2008 года, и Соглашении о принципах долгосрочного сотрудничества в газовой сфере, подписанном 9 октября 2008 года руководителями НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром».

В соответствии с этими договоренностями и документами, заложен симметричный принцип формирования цены на российский природный газ для Украины и его транзит через территорию нашего государства, в частности относительно поэтапного перехода на рыночные экономически обоснованные и взаимосогласованные цены на импортируемый природный газ для потребителей Украины и тарифы на транзит газа через территорию Украины.

«При формировании базовой цены на газ для Украины и базовых транзитных тарифов считали бы целесообразным применять формулы, которые используются в европейских странах, подобных Украине по условиям потребления и транспортировки природного газа», - говорит Б.Соколовский.

Принимая во внимание тенденции на европейских энергетических рынках и учитывая практику формирования цен на газ и транзитных ставок, было бы логично и экономически оправдано в 2009 году применять для расчета базовой цены на газ для Украины по принципу «нет-бек», который предусматривает, что базовая цена газа на границе Украина/РФ должна была бы составлять разницу между ценой, по которой получают газ потребители упомянутых стран, и стоимостью его транспортировки от украинско-российской границы до пунктов передачи и расчетов, расположенных в странах Центральной Европы, считает Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности.

Учитывая уникальные функции украинской газотранспортной системы в энергообеспечении Европы, считали бы экономически оправданным применение, начиная с 2009 года, в качестве базовой ставки транзита газа через территорию Украины уровня транзитных ставок, которые применяются в упомянутых странах.

Как сообщалось, 19 января, премьер-министр Украины Ю.Тимошенко отбыла с рабочим визитом в Москву, где планирует встретиться с главой правительства России В.Путиным. Планируется, что после этого оба премьер-министра примут участие в церемонии подписания документов о поставках в Украину газа и его транзите в Европу.