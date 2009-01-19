Тимошенко прибыла в Москву

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО прибыла с рабочим визитом в Москву.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров Украины, ожидается, что во время визита Ю.Тимошенко совместно с главой Правительства Российской Федерации Владимиром Путиным будут присутствовать при подписании контрактов между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» о прямых поставках российского газа в Украину, а также документов об условиях транзита российского газа по территории Украины в страны Европы.