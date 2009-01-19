В Москве уже час проходит встреча Тимошенко и Путина

В Москве проходит встреча премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и главы правительства Российской Федерации Владимира Путина.

Как передает корреспондент УНИАН, встреча Ю.Тимошенко и В.Путина проходит в здании правительства РФ, в кабинете российского премьера и продолжается уже около часа. Как сообщает пресс-служба украинского правительства, переговоры проходят в формате один-на-один. "Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин продолжают переговоры по газовому вопросу в формате "тет-а-тет", которые проводятся в рамках рабочего визита главы правительства Украины в Москву", - говорится в сообщении. Как ожидается, по итогам переговоров российская и украинская стороны подпишут документы, которые обеспечат транзит российского газа в Европу и снимут препятствия для его поставок на Украину. Договоренность по цене на газ для Украины и транзитном тарифе была достигнута на переговорах премьеров РФ и Украины, которые завершились в ночь на воскресенье в Москве. Путин и Тимошенко поручили руководителям "Газпрома"и "Нафтогаза"до понедельника подготовить документы, чтобы оформить достигнутые договоренности. Сразу после подписания этих документов будут восстановлены все поставки природного газа.

В соответствии с договоренностями Украина может закупить газ у России в 2009 году по европейской цене минус 20%, при этом у РФ будет льготный тариф по транзиту газа по ставке 2008 года. Цена на газ в первом квартале 2009 года для стран, сопредельных с Украиной, составляет 470 долларов за одну тысячу кубометров. В 2008 году Украина покупала газ по 179,5 доллара за тысячу кубометров. Путин после переговоров с Тимошенко сообщил, что с 1 января 2010 года Россия и Украина перейдут на ценообразование на природный газ, а также на тарифы его транзита "по европейской цене".