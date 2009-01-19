Китай второй раз за месяц снизит цены на топливо

Власти Китая объявили о готовности второй раз за месяц снизить цены на топливо, что должно помочь компаниям и автотранспортным предприятиям в борьбе с углубляющимся экономическим кризисом.

Об этом, сообщает Associated Press.

Бензин подешевеет на 2%, а дизельное топливо - на 3,2%. По сообщению китайского агентства планирования и реформ, новые цены введут в четверг, 15 января. Кроме поддержки отечественных потребителей, снижение также будет отражать ситуацию на мировом топливном рынке, где цены заметно падают, подчеркивается в документе.

Объявление агентства не дает никаких подробностей о том, каким способом эти сокращения будут переведены в реальные цены за литр для разных сортов топлива в разных частях страны. Правительство в борьбе с кризисом объявило о выделении многомиллиардного пакета помощи национальной экономике и сократило налоги для экспортеров, а также пообещало принять дополнительные меры по поддержке автопроизводителей, сталелитейной промышленности и других секторов китайской экономики.

Последнее снижение цены на топливо произошло 19 декабря, когда бензин подешевел на 18%, а дизельное топливо – на 13,8.