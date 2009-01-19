Украину могут принять в европейское Энергетическое сообщество
17:10, 19 января 2009Энергетика
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В ЕК не знают, повлияет ли кризис
В Еврокомиссии не знают, повлияет ли нынешний газовый кризис на процесс вступления Украины в европейское Энергетическое сообщество Юго-Восточной Европы. "Я не могу предсказывать, будет ли нынешний кризис иметь последствия и какие", - сказал в понедельник журналистам представитель исполнительной власти Евросоюза Ферран Таррадельяс Эспуни. Он сообщил, что заявка на вступление была передана Украиной в 2008 году. По словам Таррадельяса Эспуни, вероятно, документ будет рассмотрен на ближайшем заседании Энергетического сообщества на министерском уровне, которое пройдет при участии Еврокомиссии
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