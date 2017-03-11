Минэкономразвития предлагает ввести лицензирование экспорта дефицитного антрацита

Министерство экономического развития и торговли Украины в рамках выполнения решения Совета нацбезопасности и обороны о неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины предлагает правительству ввести лицензирование экспорта антрацита.

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Проект соответствующего постановления правительства обнародован на сайте Минэкономразвития.

Лицензирование будет осуществлять Минэкономразвития по согласованию с Минэнергоугля.

«Проектом постановления предлагается ввести лицензирование экспорта антрацита по согласованию с Минэнергоугля, которое, как главный орган в формировании и обеспечении реализации государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, будет обеспечивать урегулирование ситуации с экспортом антрацита в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 февраля текущего года», - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Лицензирование, как отмечается, вводится временно, до полного преодоления кризисных явлений в энергетике, после чего может быть отменено.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров принять исчерпывающие меры по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины. В частности, правительству было поручено принять исчерпывающие меры по диверсификации источников поставки угля в Украину и созданию резерва энергетического угля; обеспечить временно, до полного преодоления кризисных явлений в энергетике, прекращение экспорта из Украины угля каменной марки антрацит.