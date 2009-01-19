Цена на газ для Украины в 2009 г. может быть ниже 250 долл.

Среднегодовая цена на газ для Украины в 2009 году, согласно договоренности руководства ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», может составлять меньше 250 долларов за тысячу кубометров. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.

«Согласно достигнутым договоренностям, если все будет подписано, то, по прогнозу, цена может быть меньше 250 долларов», - сказал А.Медведев.

Представитель «Газпрома» также отметил, что для формирования цены на газ в течение года будет использован формульный подход.