Баррозу ожидает прогресса по Nabucco

Глава Еврокомиссии ожидает скорого прогресса в реализации проекта Nabucco. Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу ожидает скорого прогресса в реализации проекта строительства европейского газопровода Nabucco. "Я ожидаю в скором времени прогресса по Nabucco", - сказал он по завершении переговоров с премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом в понедельник в Брюсселе, передает РИА Новости.

Переговоры по Nabucco, одним из главных вопросов которых являются гарантии заполнения газопровода, ведутся уже не первый год. Эксперты связывают активизацию переговорного процесса с российско-украинским газовым конфликтом: "Газпром" 7 января полностью прекратил поставки через Украину из-за того, что украинская сторона перекрыла транзитные газопроводы; в результате многие страны Европы, прежде всего в восточной ее части, столкнулись с трудностями в обеспечении газом своих потребителей. Турецкий премьер, со своей стороны, заявил, что его страна считает "очень важной"реализацию проекта Nabucco, который "будет хорошим решением" в обеспечении альтернативных источников газоснабжения Европы. Проект Nabucco предполагает транспортировку среднеазиатского и каспийского газа в европейские страны через Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Австрию. Он станет продолжением уже построенного газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум. Председательствующая в ЕС Чехия считает, что проект может быть реализован к 2015 году.