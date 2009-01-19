Путин поручил Газпрому начать транзит газа в Европу через Украину

18:10, 19 января 2009
Энергетика
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По всем направлениям

"Газпром"получил указание начать транзит газа в Европу через территорию Украины по всем направлениям, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин по итогам подписания российско-украинских газовых соглашений в понедельник. Как сообщают РИА "Новости", "Газпром" получил указания начать транзит газа по всем направлениям", - сказал он.

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