Путин поручил Газпрому начать транзит газа в Европу через Украину

"Газпром"получил указание начать транзит газа в Европу через территорию Украины по всем направлениям, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин по итогам подписания российско-украинских газовых соглашений в понедельник. Как сообщают РИА "Новости", "Газпром" получил указания начать транзит газа по всем направлениям", - сказал он.