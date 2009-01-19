Газовый договор: кто остался на ”трубе”?

События 19 января, понедельник

НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 19 января подписали договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы. С украинской стороны договор подписал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА, со стороны «Газпрома» - глава правления Алексей МИЛЛЕР.

Как заявил премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН после церемонии подписания газовых контрактов на 2009-2019 годы, Украина получила в 2009 году скидку на газ в 20% с сохранением ставок транзита на уровне прошлого года.

В частности, по его словам, стороны пошли на встречу друг другу и сделали приемлемые уступки. «Это касается 20-процентной скидки в 2009 году на поставку газа в Украину и сохранение льготного тарифа прокачки в 2009 году при поставках нашего газа в Европу», - сказал В.ПУТИН.

Он высказал убеждение, что такие договоренности являются оптимальными и полностью соответствуют интересам как России, так и Украины.

Он также подчеркнул, что Россия и Украина переходят на рыночные цены в поставках газа с 1 января 2009 года, что позволит нормализовать отношения в газовой сфере на долгосрочную перспективу.

Кроме этого В.ПУТИН отметил, что Украина последняя страна на постсоветском пространстве, которая перешла на рыночные цены.

По словам Президента РФ, Украина и Россия исключили посреднические структуры в вопросе поставок газа в Украину.

«Из схемы расчетов за поставленный газ полностью исключаются разного рода посреднические структуры. Теперь вся цепочка газовых взаимоотношений должна стать абсолютно прозрачной и предсказуемой», - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что именно на таких принципах изначально российская сторона планировала строить отношения в этом вопросе.

В.ПУТИН подчеркнул, что подписанный с Украиной контракт является долгосрочным и рассчитан на 10 лет, так же, как и второй контракт на транзит российского природного газа европейским потребителям, который тоже исчисляется по европейской формуле и тоже рассчитан на 10 лет. Он считает, что такая постановка вопроса позволит выстроить стабильные надежные отношения как с Украиной, так и с европейскими потребителями.

Он также отметил, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО взяла на себя ответственность за решение газового конфликта.

«Хочу выразить признательность Ю.ТИМОШЕНКО. В сложнейшей ситуации она взяла на себя ответственность за принятие тех важнейших решений, которые способствовали выходу из тупика», - сказал В.ПУТИН. При этом он отметил важность московской «газовой» конференции 17 января для решения конфликтных вопросов поставки газа в Европу.

«Надеюсь, что точка сегодня окончательно поставлена», - подчеркнул В.ПУТИН.

Со своей стороны Юлия ТИМОШЕНКО поблагодарила главу правительства России Владимира ПУТИНА за то, что Украине в 2009 году предоставлены особые условия формирования цены на газ.

«Я признательна Владимиру Владимировичу, всей его команде за то, что они нашли возможность для Украины в 2009 году сделать еще особые условия – это 20% скидки на газ по сравнению с мировыми ценами. Это дает Украине еще год запаса времени поработать над системой диверсификации использования энергоносителей и сделать все так, чтобы Украина чувствовала, что мировая цена на газ требует совершенно другого отношения к потреблению энергоресурсов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что тариф на транзит, который останется неизменным – на уровне 2008 года – является рентабельным и нормальным для Украины, «потому что цена на газ ниже мировой, то есть мы нашли компромисс, это очень важно», отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Отметим, цену на газ, определенную в этом договоре, стороны пока не называли. Но перед подписанием документов заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ заявил, что среднегодовая цена за газ для Украины в 2009 году может составлять меньше 250 долларов за тысячу кубометров.

Еще в понедельник, в ден подписания договора ТИМОШЕНКО сказала, что среднегодовая цена газа для Украины будет оглашена через 1-2 дня.

«Цена, по формуле, которой пользуется Европейский Союз, устанавливается каждый квартал, но Украина в 2009 году, учитывая, что были сильные колебания цен на нефть, установит среднюю цену на год для всех потребителей Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Эта цена будет посчитана как средняя по году, и, учитывая, что такой формулой Украина пользуется первый раз, я хотела бы взять хотя бы двое суток для того, чтобы более точно посчитать среднюю цену на газ на 2009 год для потребителей Украины природного газа», - подчеркнула она.

Премьер отметила, что именно на протяжении двух суток будет оглашена среднегодовая цена для потребителей Украины, которая будет действовать с 1 января 2009 года. Она заверила, что эта цена намного ниже, чем предполагали украинские СМИ.

Отвечая на вопрос УНИАН, будет ли цена в пределах 230-250 долларов, она сказала, что где-то в этом районе.

Отметим, цену на газ, определенную в этом договоре, стороны пока не называли. Но перед подписанием документов заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ заявил, что среднегодовая цена за газ для Украины в 2009 году может составлять меньше 250 долларов за тысячу кубометров.

Источник с украинской стороны, информированный о ходе переговоров, сообщил УНИАН, что в 2009 году среднегодовая цена на газ, закупаемый Украиной в России, может составлять 235 долларов за тысячу кубометров.

Впрочем, какие действия могут быть предприняты, если после всех расчетов окажется, что цена газа невыгодна Укураине - остается за кадром. Также непонятно - как согласуются подписанные документы с Директивами, даными украинским Президентом украинскому премьер-министру - в частности, что повышение цены на газ и повышение ставки транзита должно проводиться синхронно.

После подписания договоров состоялись практически 8-часовые переговоры в Газпроме...

Технологический газ, который необходим для осуществления транзита российского газа в Европу, Украина будет закупать по специально рассчитанной цене - 167 долл. за 1 тыс куб. м в объеме 11 млрд куб. м. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Москве заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Украина сохранит тариф на транзит в 1,7 долл., при этом мы купим 11 млрд кубометров технологического газа по цене 167 долл.», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО журналистам перед вылетом в Киев после практически 8-часовых переговоров в Газпроме, закончившихся около 4 часов утра (мск). Она также сообщила, что с 2010 году Украина будет покупать российский газ на 10% дешевле, чем европейские страны.

«С 2010 года мы будем брать газ на 10% дешевле, чем Европа», - сказала украинский премьер.

ДОПОЛНЕНО (информация на утро-день вторник, 20 января):

Миллер поведал

Поставки газа на Украину будут осуществляться по цене 360 долл. за тысячу кубометров. Об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР на встрече с президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, передает ИТАР-ТАСС.

"В 2008 году "Газпром" поставлял Украине газ по 189,5 долл. за тысячу кубометров, и это была совсем не рыночная цена, - напомнил он. - К 31 декабря мы вышли на договоренности, которые так и не были закреплены, о цене в 250 долларов, но предусматривающие механизм совместного экспорта газа, чтобы украинская сторона могла получать доход, который позволил бы ей дотировать своих потребителей до 235 долларов".

А.МИЛЛЕР также сказал: "В первом квартале этого года газ будет поставляться по рыночной формуле цены и базовая цена составит 450 долларов. С учетом понижающего коэффициента в 20% цена составит 360 долларов". При этом глава "Газпрома" отметил, что поскольку цены на газ будут исчисляться в зависимости от цен на нефтепродукты, стоимость газа для Украины может меняться.

На просьбу президента РФ Д.МЕДВЕДЕВА уточнить, что означает понижающий коэффициент, А. МИЛЛЕР сказал: "Скидка была применена из-за того, что тариф за транзит остался на уровне 2008 года, то есть 1,7 доллара за тысячу кубометров за 100 км. С точки зрения экономических интересов и целесообразности принято решение, что мы можем пойти навстречу Украине и предоставить скидку в 20%. С 2010 года "Газпром" в соответствии с долгосрочным контрактом выходит на рыночные цены", - добавил он.

Газ пошел по трубе

Газотранспортная система Украины в 10.05 мск 20 января начала принимать российский газ. Об этом УНИАН сообщил официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИНЯНОВ.

«Сегодня в 10.05 мск началась передача российского газа через газоизмерительную станцию «Суджа». В настоящее время мы наращиваем поставки во всех направлениях», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

И уже в полдень по Москве газ дошел до западной границы Украины и начал поступать в Словакию.

Комментарии Секретариата Президента

Подписанные договоры НАК «Нафтогаз Украины» с ОАО «Газпром» на поставку и транзит газа на период с 2009 по 2019 год не полностью соответствуют директивам Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК на брифинге во вторник, 20 января.

По его словам, в частности, в директивах был предусмотрен поэтапный трехлетний переход на рыночные цены на газ и соответствующий поэтапный переход на рыночные тарифы на транзит и хранение газа в ПХГ.

«Я считаю, что в этой части директивы, безусловно, не выполнены», - сказал А.ШЛАПАК.

Он также отметил, что в подписанных соглашениях вызывает очень большой вопрос базовая цена – 450 долл. за тысячу кубометров. «450 долларов является абсолютно неправильной ценой на границе Россия-Украина», - добавил первый заместитель главы Секретариата Президента.

При этом он в качестве примера назвал цены на границе Украина-Венгрия – 403 доллара и Германия-Чехия – 385 долларов без учета транзитного ключа. «Как посчитана эта цифра, мне сложно сказать, и речь идет о том, что цифра 450 долларов зафиксирована на 10 лет», - подчеркнул А.ШЛАПАК.

По его словам, если бы расчеты велись обратным путем, то есть бралась цена на границе Германия-Чехия, то у нас была бы цена 202 доллара за тысячу кубометров. «Почему Украина получила со старта цену, которая является хуже, чем у большинства стран Европы?.. В директивах вопрос стоял – симметричность принципов цены и ставки транзита. Цена транзита оставлена без изменений», - сказал А.ШЛАПАК.

А.ШЛАПАК заявил, что будет предлагать Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО рассмотреть последние договоренности по газу на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

«Я лично буду предлагать Президенту, чтобы этот вопрос был рассмотрен на СНБО», - сказал он.

По словам А.ШЛАПАКА, если мы ничего не изменим в ценовой политике в 2009 году, то «Нафтогазу» только для обеспечения разницы в ценах на тепло необходимо будет 11,7 млрд. грн. "1,6 млрд. грн. в бюджете зафиксировано, не хватает более 10 млрд. грн.», - сказал он.

«Таким образом, мы имеем существенную дыру в бюджете «Нафтогаза», - отметил А.ШЛАПАК.

Также, по его словам, правительству необходимо определить, по какой цене будут получать потребители газ, как будет учтена в бюджете компенсация «Нафтогазу» и как сбалансировать бюджет НАК. «Правительство должно все эти вопросы рассмотреть», - добавил первый заместитель главы Секретариата Президента.

Также он сообщил, что, по расчетам Секретариата Президента, только прямые издержки НАК «Нафтогаз Украины» в 2009 году составят более 100 млрд. грн., финансовые обязательства – 26 млрд. грн., и необходимо закачать еще газ в ПХГ и заплатить за него не менее 20 млрд. грн. (при цене 250 долл. за тысячу кубометров).

Тимошенко утверждает

Во вторник, 20 января Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО дала пресс-конференцию, на которой заявила, что цена газа на границе РФ с Украиной в 2009 году составит 228,8 долларов за тысячу кубометров, а стоимость технологического газа для Украины составит 153,9 долларов за тысячу кубометров.

«Мы смогли точно рассчитать цену на природный газ для украинских потребителей на 2009 год. Цена, которая будет действовать не поквартально, а на весь год одинаково, начиная с 1 января 2009 года, на границе будет составлять 228,8 долларов за тысячу кубических метров», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер-министр пояснила, что к этой цене дополнительно будут прибавлены налог на добавленную стоимость, все накладные расходы по растаможиванию газа, а также стоимость транспортировки газа по локальным внутренним сетям. «Это очень достойная цена для переходного периода на рыночные цены», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

Каким образом НАК "Нафтогаз" будет без вреда для себя покупать газ по 360 долл. за тысячу кубов, а продавать украинским потребителям по 228 долларов - премьер-министр не объяснила.

Премьер-министр сообщила, что стоимость технологического газа для Украины в 2009 году будет составлять 153,9 долларов за одну тысячу кубических метров газа, что на 25 долларов ниже, чем в прошлом году.

«Поэтому цена (за транзит газа по территории Украины) в размере 1,7 (долл. за тысячу кубометров газа на 100 км) является абсолютно обоснованной при такой льготной цене технический газ, и она является такой, которая позволит украинской газотранспортной системе работать нормально», - сказала премьер.

Она также отметила, что подписанный накануне в Москве между НАК «Нафтогаз Украины» и российским ОАО «Газпром» долгосрочный контракт на поставку газа не требует дополнительного подписания документов о поставке и транзите газа каждый год.

«Подписанные документы – это не рамочные соглашения. Это контракт, который будет действовать на протяжении десяти лет и который не требует дополнительного подписания никаких ежегодных протоколов, документов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что контрактом определена формула формирования цены на газ, на основе которой цены на российский газ для Украины будут изменяться каждый квартал.

«Каждый квартал на основе цены на мазут и на основе цены на нефть будет формироваться цена на газ. По сути, это на десять лет спокойной работы», - добавила она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что для Украины не имеет значения происхождение природного газа, который будет поставляться из России. «Происхождение газа в данном случае не интересует Украину, потому что контракт заключен с “Газпромом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Стоит напомнить, что ранее Украина закупала у того же "Газпрома" российский и среднеазиатский газ примерно в равных объемах.

(УНИАН)