Германский RWE уверен в надежности России как поставщика газа

Глава германского энергетического концерна RWE Юрген Гроссманн уверен в надежности России в качестве газового поставщика, что ставил под сомнение Евросоюз. "До сих пор у RWE был только хороший опыт работы с Россией. Мы подписали контракт на поставки до 2035 года и у меня нет сомнений в том, что Россия будет делать все для выполнения этого контракта", - сказал он в опубликованном в понедельник интервью электронной версии газеты Handelsblatt, сообщают РИА Новости.

По словам Гроссманна, в настоящее время 38% газа, потребляемого в Германии, поступает из России. "По всем нашим сведениям эта доля будет только возрастать", - сказал он. Источники в Нидерландах и Великобритании будут иссякать, а Норвегия в одиночку не сможет поставлять такие объемы, отметил он. Кроме того необходимо обеспечить большую безопасность поставок, уверен Гроссманн. "Пути транспортировки должны стать более безопасными. Кроме того, мы должны разрабатывать источники, которые находятся за пределами России, например, в Центральной Азии", - сказал он. В этой связи он также указал важность постройки газопровода "Набукко" (Nabucco). Проект "Набукко" предполагает транспортировку среднеазиатского и каспийского газа в европейские страны через Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Австрию. Он станет продолжением уже построенного газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум.